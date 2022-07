Obecny na uroczystości wicepremier Jacek Sasin podkreślił, że Polska stawia na technologie pozwalające korzystać z nowych źródeł energii.

„Ta inwestycja wpisuje się w ten światowy trend i spowoduje, że Polska będzie ważnym miejscem na światowej mapie transformacji energetycznej” - dodał.

Sasin podkreślił, że inwestycja wpisuje się w tradycję industrializacji.

„Nadaje ona projektowi Centralnego Okręgu Przemysłowego nowy sens i nowoczesny wymiar. Znajdujemy się w miejscu szczególnym, znajdujemy się w sercu COP, w momencie, kiedy obchodzimy 85-lecie powstania tego okręgu, który był widomym znakiem ambicji przedwojennej Polski, aby dołączyć do tych najbardziej rozwiniętych krajów Europy” – mówił.

Zdaniem Sasina, koreańska inwestycja nadaje COP-owi nowy sens i nowy wymiar.

Wicepremier podkreślił, że fabryka SK Nexilis w Stalowej Woli będzie ważnym miejscem na światowej mapie transformacji energetycznej. „Cieszę się, że będziemy mogli we współpracy z Koreą Południową realizować tą wspaniałą inwestycję” – dodał.

Podkreślił, że obecnie związki gospodarcze między Polską a Koreą są bardzo silne. W tym kontekście wymienił wspólne inwestycje realizowane przez spółki Skarbu Państwa, w tym m.in. przez Orlen czy Grupę Azoty, która w Policach buduje zakład, wykonawcą jest firma z Korei.

W ocenie Sasina, ważne jest również to, że fabryka powstaje w tej części kraju. „Dlatego, że nasz rząd obiecywał Polakom równomierny rozwój kraju. Obiecywaliśmy, że te obszary, które przez lata były pominięte i są uboższe od najbardziej rozwiniętych regionów UE, dostaną wsparcie i tak się dzieje” – powiedział.

Minister aktywów państwowych przekonywał, że rząd nadal będzie wspierał te obszary, które są biedniejsze, tak aby powstawały takie inwestycje, jak ta w Stalowej Woli.

Wicepremier podziękował zarządowi SKC (koncern, do którego należy SK Nexilis), że zdecydował się zainwestować w Polsce, w Stalowej Woli. „Wiemy, że konkurencja była duża. To jest też dobry przykład tego, że kiedy są dobre projekty, kiedy będziemy dobrze przygotowani, kiedy dobrze współpracujemy, wówczas jesteśmy atrakcyjnym miejsce do inwestycji” – mówił Sasin.

Wyraził nadzieję, że inwestycja SK Nexilis przyczyni się do kolejnych inwestycji firm z sektora nowych technologii. „Obiecuję, że będziemy wspierać takie inwestycje” – zadeklarował Sasin.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który także był obecny na uroczystości powiedział, że budowa fabryki w Stalowej Woli to potwierdzenie, że „rząd PiS dotrzymuje słowa”, jeśli chodzi o równomierny rozwój kraju.

W ocenie Adamczyka, koreańska inwestycja to również potwierdzenie tego, że rację miał śp. prezydent RP Lech Kaczyński, który 16 lat temu zainaugurował budowę szlaku Via Carpatia.

„Ta droga na pewno miała wpływ na państwa decyzję o lokalizacji zakładu właśnie tutaj” – powiedział.

Adamczyk przypomniał, że w pobliskim Nisku będzie zaczynała się droga ekspresowa S74, która będzie łączyła się z autostradą A2. „Ten region będzie niedługo znakomicie skomunikowany” – dodał.

List do uczestników uroczystości skierował prezydent Polski Andrzej Duda. Zaznaczył w nim, że inwestycja otwiera nowe perspektywy przed Stalową Wolą i całym regionem. W ocenie prezydenta, połączenie potencjału polskiego i koreańskiego przyniesie korzyści obu stronom.

Duda przypomniał, że powstanie fabryki umożliwiła ustawa, którą podpisał, a która poszerzyła tereny inwestycyjne w Stalowej Woli.

„Budowa fabryki jest dobrą wiadomością dla polskiej gospodarki, dla urzeczywistnienia naszej wizji rozwoju” – dodał prezydent.

Duda zaznaczył, że inwestycja przyczyni się do transferu do Polski nowoczesnej technologii.

W trakcie uroczystości odtworzony został również film, w którym prezydent Duda zwrócił się do uczestników zgromadzonych w Stalowej Woli.

Zwrócił w nim uwagę, że w niespełna rok po podpisaniu przez niego ustawy, która powiększyła tereny inwestycyjne, ma miejsce rozpoczęcie budowy fabryki.

„To wielka radość, że Stalowa Wola zyskuje nowe miejsca pracy w niezwykle ambitnym przemyśle. To ważne dla młodych inżynierów, którzy w Polsce szukają dla siebie szansy, którzy chcą się rozwijać, realizując najnowocześniejsze wyzwania technologiczne” – powiedział w nagraniu prezydent.

Prezes koncernu SKC Woncheol Park powiedział w swoim wystąpieniu, że zarówno rząd jak i samorząd bardzo pomagał firmie m.in. w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.

Dodał, że fabryka ma rozpocząć produkcję w II połowie 2024 r. „Wierzę, że nasza inwestycja przyczyni się do rozwoju lokalnej gospodarki. Dziś stawiamy pierwszy krok do wspólnej przyszłości” – powiedział Park.

Natomiast prezes SK Nexilis Jaehong Yi podkreślił, że bezpośrednio w fabryce pracę znajdzie ponad 500 osób, pośrednio będzie to kilka tysięcy nowych miejsc pracy.

Zadeklarował również, że firma będzie chciała współpracować ze szkołami, aby kształciły osoby w potrzebnymi do pracy kwalifikacjami. (PAP)

autor: Wojciech Huk