Zarząd Grupy Azoty poinformował we wtorkowym komunikacie, że "w związku z nadzwyczajnym i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego podjął decyzję o czasowym zatrzymaniu w dniu 23 sierpnia 2022 r. pracy instalacji do produkcji: nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6. Spółka kontynuuje produkcję katalizatorów, osłonek poliamidowych, kwasów humusowych, skrobi termoplastycznej oraz kwasu azotowego stężonego".

Spółka przekazała, że w trakcie ogłoszonego postoju instalacji produkcyjnych realizowane będą procesy inwestycyjne oraz remontowe, w tym planowany wcześniej główny remont instalacji Poliamidów.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk został zapytany we wtorek w Programie 3 Polskiego Radia, "czy prawdą jest, że niektóre państwowe spółki będą ograniczały produkcję niektórych nawozów w związku z wysokimi cenami gazu".

"Grupa Azoty wydała komunikat, że ogranicza produkcję. Wczoraj nastąpiły rekordowe ceny gazu" - powiedział Kowalczyk.

Jak dodał, w tym czasie spółka zrobi przegląd techniczny, "bo to i tak trzeba robić, więc wybiera ten moment, kiedy jest najdroższy gaz".

W magazynach są nawozy

"Może to budzić niepokój rolników, ale ja przypominam, że w tej chwili jeszcze na magazynach Grupy Azoty jest dużo więcej nawozów niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku. Więc spokojnie można te nawozy jeszcze będzie nabywać. Grubo ponad 100 tys. ton jest na magazynach, później jeszcze są u dealerów, którzy są sprzedawcami autoryzowanymi Grupy Azoty, więc te nawozy można spokojnie nabywać" - wyjaśnił.

Wicepremier wyraził nadzieję, że po przeglądach technicznych sytuacja z gazem trochę się już uspokoi i powróci produkcja nawozów. "Na sezon jesienny wystarczy, natomiast musimy zawsze (myśleć o) przyszłości, czyli na wiosnę również" - powiedział.

Grupa Azoty podkreśliła w komunikacie, że "obecna sytuacja na rynku gazu ziemnego, determinująca rentowność prowadzonej produkcji, jest wyjątkowa, całkowicie niezależna od spółki i nie była możliwa do przewidzenia".

Na początku sierpnia z powodu wysokich cen gazu Zakłady Azotowe "Puławy" całkowicie wstrzymały do odwołania produkcję melaminy.

Grupa Azoty to największy w Polsce i jeden z największych w Europie koncern chemiczny, oferujący zdywersyfikowany portfel produktów. Do Grupy Azoty należą m.in. Zakłady Azotowe "Puławy", Zakłady Chemiczne "Police", Zakłady Azotowe Kędzierzyn. Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji spółki Grupa Azoty.

Rekordowe ceny gazu

W poniedziałek ceny gazu w holenderskim hubie TTF sięgnęły 270-280 euro za MWh, po wzroście o ok. 15 proc. w ciągu jednego dnia. We wtorek rano za 1 MWh gazu z dostawą we wrześniu w holenderskim hubie TTF trzeba było zapłacić 284,25 euro po wzroście o 2,7 proc. Z kolei w kontraktach październikowych cena gazu rosła o 2,99 proc., do 288,5 euro za MWh.

W ciągu ostatniego tygodnia ceny gazu na europejskim rynku wzrosły o ok. 25 proc. W piątek rosyjski Gazprom ogłosił, że gazociąg Nord Stream 1 od 31 sierpnia do 2 września zostanie zamknięty z powodu prac serwisowych przy ostatniej działającej turbinie w tłoczni Portowa. Po ponownym uruchomieniu przesył ma powrócić do poziomu 33 mln m sześc. dziennie, czyli ok. jednej piątej maksymalnej zdolności.(PAP)

