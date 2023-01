- W przypadku przedsiębiorstw chodzi głównie o nowe technologie , maszyny i urządzenia. Dostęp do nich jest wciąż ograniczony. Głównie przez koszty i zerwane łańcuchy dostaw. Fabryki w Azji wciąż nie pracują jak przed pandemią, a znalezienie dostawcy bliżej oznacza większe koszty - mówi Jakub Kaczmarski z departamentu badań i innowacji w Centrum Łukasiewicz. Dodaje, że w przypadku firm usługowych dostęp do innowacyjnych rozwiązań jest łatwiejszy. To na ogół projekty z obszaru cyfryzacji. Wydatki rosną też na skutek inflacji.