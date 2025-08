Rosja omija sankcje i zarabia miliardy

Moskwa znalazła sposób na zachodnie restrykcje – przekierowała eksport ropy do Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, a dzięki tzw. „shadow fleet” (tajnej flocie tankowców) skutecznie omija kontrolę. Rosyjski eksport ropy trafił w głównej mierze do Indii i Chin – odpowiednio 38% i 47% udziału. Zyski z ropy skoczyły do góry. Sankcje miały zaboleć Kreml, a zamiast tego sfinansowały jego odporność.

Waszyngton odpowiada: uderzamy w partnerów Rosji

Według Washington Post administracja Donalda Trumpa nie zamierza się wycofać. Wręcz przeciwnie - zaczyna wdrażać tzw. sankcje wtórne, czyli takie, które wymierzone są w kraje współpracujące z Rosją. Na celowniku są m.in. Indie, które już odczuły skutki nowych ceł i podatków importowych. To posunięcie spowodowało chwilowe wstrzymanie zakupów rosyjskiej ropy przez indyjskie rafinerie, choć rząd w New Delhi oficjalnie temu zaprzecza.

Geopolityczna gra z Chinami

Sytuacja z Chinami jest jeszcze bardziej skomplikowana. Z jednej strony to kluczowy nabywca rosyjskich surowców, z drugiej potencjalny partner Rosji w przyszłej wojnie handlowej z USA. Trump nie ukrywa, że chciałby utrzymać stosunki z Pekinem i planuje spotkanie z Xi Jinpingiem. Dlatego, jak zauważa Washington Post, niektóre restrykcje eksportowe względem Chin są opóźniane celowo, aby nie wywołać otwartego konfliktu. Jednocześnie całe NATO mówi o przyszłej wojnie z Chinami o Tajwan, jakby było to coś pewnego. To z pewnością nie sprzyja porozumieniu.

Sankcyjna ofensywa kontra globalni gracze

USA coraz bardziej antagonizują wobec siebie potęgi gospodarcze takie jak Indie, Chiny i Brazylia. Kraje te nie tylko nie przyłączają się do sankcji, ale zaczynają reagować na presję Waszyngtonu. Przykład? Indie zrezygnowały z zakupu amerykańskich myśliwców F-35, mimo wcześniejszych rozmów. Coraz częściej pojawiają się opinie, że jednym z powodów była polityka sankcyjna USA, która stoi w sprzeczności z indyjską zasadą neutralności. Chiny z kolei nałożyły embargo na dostawy do USA metali ziem rzadkich, co uderzyło w amerykańskie firmy wysokich technologii.

W efekcie swoich działań, zamiast izolować Rosję, Waszyngton ryzykuje stworzenie wspólnego frontu niezadowolonych państw, które łączą nie tylko interesy, ale i coraz silniejsze więzi gospodarcze.

Więcej sankcji jako rozwiązanie… niepowodzenia sankcji

W artykule Washington Post pada kontrowersyjna propozycja: „geopolitycznej bazooki” w postaci sankcji wtórnych. Zdaniem redakcji to jedyny sposób, by zmusić Kreml do ustępstw. Redakcja podkreśla, że podobne metody sprawdziły się w przypadku Iranu i Syrii. Krytycy jednak zwracają uwagę, że sankcje rzadko prowadzą do zmiany polityki państw autorytarnych – w przypadku Rosji mogą tylko umocnić opór i przyspieszyć powstawanie nowych sojuszy gospodarczych poza Zachodem.

Efekt domina: drożej, mniej, gorzej?

O ile Rosja znalazła nowych odbiorców, o tyle Zachód poniósł gospodarcze koszty własnych sankcji. Europa zmaga się z kryzysem energetycznym, a inflacja w USA wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Pomagają gospodarce zbrojenia, ale to oznacza cięcia po programach socjalnych i ryzyko politycznej niestabilności.W efekcie coraz więcej ekspertów zastanawia się, czy zamiast osłabić Rosję, Zachód nie zaszkodził… samemu sobie.

Podsumowanie bez złudzeń

Sankcje miały być ciosem w rosyjską gospodarkę, tymczasem PKB Rosji w 2024 roku wzrosło – według Rosstat – aż o 4,3%. Pomimo problemów wewnętrznych i rosnącej inflacji, Moskwa pokazała, że potrafi się dostosować. A Zachód? Washington Post nie ma wątpliwości powinien uderzyć jeszcze mocniej. Tylko czy Europa jest gotowa na związane z tym koszty.