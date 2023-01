Reklama

"Przymusowy wykup rozpocznie się w dniu 16 stycznia 2023 roku. […] Dzień przymusowego wykupu został ustalony na dzień 19 stycznia 2023 roku" - czytamy w informacji.

Heineken posiada 10 197 879 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących ok. 99,2848% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 10 197 879 akcjom, stanowiącym ok. 99,2848% ogólnej liczby akcji spółki.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2021 roku grupa sprzedała 10,97 mln hektolitrów piwa. Dysponuje browarami w Żywcu, Warce, Leżajsku, Elblągu i Namysłowie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

(ISBnews)