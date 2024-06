"W ramach partnerstwa ukraińskiego przemysłu obronnego i światowego giganta zbrojeniowego Rheinmetall działalność rozpoczął pierwszy w Ukrainie zakład naprawy i produkcji pojazdów opancerzonych, (funkcjonujący) w ramach wspólnego przedsięwzięcia" - czytamy w komunikacie resortu.

Ukraiński przemysł zbrojeniowy jest częścią europejskiego sektora zbrojeniowego

Powiadomiono, że głównym celem tej inicjatywy jest produkcja i naprawa niemieckiego uzbrojenia. Otwarcie zakładu przyspieszy remonty pojazdów bojowych i ich powrót na linię frontu, a także umożliwi wytwarzanie nowego sprzętu dla ukraińskiej armii przez producentów z tego kraju.

"Staramy się rozwijać nasze zdolności produkcyjne wspólnie z naszymi sojusznikami i wierzymy, że ukraiński przemysł zbrojeniowy jest częścią europejskiego sektora zbrojeniowego. Wzmacnia (to) system bezpieczeństwa zbiorowego (w ramach) UE" - oznajmił Ołeksandr Kamyszin, minister ds. strategicznych gałęzi przemysłu Ukrainy.

Zdaniem Kamyszina otwarcie wspólnego zakładu produkcyjnego z Rheinmetallem jest nie tylko krokiem w kierunku zwycięstwa Ukrainy w wojnie z Rosją, ale także "ważnym etapem w budowaniu Arsenału Wolnego Świata". "Otwarcie pierwszego wspólnego centrum serwisowego z Rheinmetallem na Ukrainie jest niezwykle ważne dla wzmocnienia naszych zdolności obronnych. Pozwoli nam to zapewnić szybką naprawę i konserwację niemieckiego sprzętu bezpośrednio na terytorium Ukrainy, co znacznie zwiększy efektywność naszych Sił Zbrojnych" - podkreślił wiceminister obrony Ukrainy Dmytro Klimenkow.

"Jesteśmy wdzięczni naszym niemieckim partnerom za zaufanie i wsparcie"

"Jesteśmy wdzięczni naszym niemieckim partnerom za zaufanie i wsparcie. Pozwala nam to pewnie zmierzać do zwycięstwa i integracji z europejskim systemem bezpieczeństwa zbiorowego" - dodał. Ukraińscy specjaliści wykonują większość prac we wspólnym zakładzie, natomiast przedstawiciele niemieckiego partnera zapewniają nadzór techniczny.

"Ten projekt, realizowany w ramach dużego programu współpracy z Rheinmetallem, stwarza nowe możliwości dla naszych obrońców, którzy otrzymają sprzęt bojowy po naprawie i konserwacji tak szybko, jak to tylko możliwe" - oznajmił dyrektor generalny Ukroboronpromu Herman Smetanin.

Według niego bardzo ważny jest fakt, że dzieje się to na terytorium Ukrainy. "Nasi zagraniczni partnerzy ufają nam - naszemu profesjonalizmowi i dużemu potencjałowi krajowego przemysłu obronnego" - zaakcentował Smetanin. Niemiecko-ukraińska spółka podległa koncernowi Rheinmetall została zarejestrowana w Ukrainie 18 października 2023 roku.

Z Kijowa Iryna Hirnyk