Koncern zainwestuje w budowę fabryki ponad 180 milionów euro, zostanie stworzonych co najmniej 150 nowych miejsc pracy. Ta inwestycja ma być jedną z największych w historii Litwy. „Powstanie fabryki Rheinmetall na Litwie jest bardzo ważnym krokiem w kierunku zaspokojenia pilnych potrzeb naszego kraju w zakresie obronności i bezpieczeństwa. Pomoże nam to zapewnić nieprzerwany dostęp do niezbędnej broni i amunicji” - powiedziała minister Auszrine Armonaite, którą cytuje komunikat resortu.

Reklama

Fabryka zostanie wybudowana w Radwiliszkach nieopodal Szawli

Armin Papperger, dyrektor generalny Rheinmetall, oświadczył w komunikacie, że „jesteśmy wdzięczni za to długoterminowe partnerstwo z Litwą, które potwierdza nasze ambicje bycia jednym z filarów krajowego i międzynarodowego bezpieczeństwa”.

Reklama

Władze Litwy zakładają, że budowa fabryki, która ma produkować dziesiątki tysięcy sztuk amunicji rocznie, rozpocznie się już w październiku. Pod koniec kwietnia litewski Sejm zmienił prawo, stwarzając dogodne warunki dla dużych lokalnych i zachodnich firm zbrojeniowych. Chodziło głównie o przyspieszenie i ułatwienie budowy fabryki Rheinmetall.

Zakłada się, że fabryka zostanie wybudowana w Radwiliszkach nieopodal Szawli, gdzie znajduje się baza Sił Powietrznych Litwy, na gruntach państwowych należących obecnie do Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu (LSMU). Decyzja o przekazaniu 340-hektarowego terenu ma być rozpatrzona przez Radę LSMU na nadzwyczajnym posiedzeniu 13 czerwca.

Niemcy mają na Litwie rozmieścić brygadę Bundeswehry w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO. Są też ważnym dostawcą broni dla tego kraju. Litwini zakupili między innymi samobieżne haubice PzH 2000, które wykorzystują pociski kalibru 155 mm.

Z Wilna Aleksandra Akińczo