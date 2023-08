W ramach wsparcia Ukrainy w walce z rosyjską inwazją, niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall zamierza do końca roku dostarczyć zaatakowanemu krajowi nieznaną na razie liczbę dronów rozpoznawczych. Mogą one posłużyć m.in. do podsłuchiwania – poinformowała dpa.

Po amunicji, czołgach, obronie przeciwlotniczej i pojazdach wojskowych, koncern zbrojeniowy Rheinmetall potwierdził dostarczenie Ukrainie dronów. Odpowiednie zamówienie zostało już złożone – potwierdził w niedzielę rzecznik firmy Rheinmetall w Duesseldorfie. Na Ukrainę trafią drony rozpoznawcze Luna NG, które nie będą uzbrojone. Są one w stanie pokonywać kilkaset kilometrów, przechwytując lub blokując komunikację wroga. Dostawa nastąpi do końca roku, nie podano jednak wielkości zamówienia. Reklama Zamówienie pochodzi od rządu niemieckiego. Niedawno Rheinmetall zakupił 50 czołgów Leopard 1 od belgijskiej firmy OIP Land Systems, które mają zostać wyremontowane w zakładach koncernu w Duesseldorfie. Docelowo ok. 30 czołgów zostanie dostarczonych na front w Ukrainie. "Rheinmetall chce również podpisać kontrakt bezpośrednio z Kijowem na budowę fabryki czołgów na Ukrainie" – podała dpa. Reklama Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję