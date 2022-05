Szef rządu na czwartkowe konferencji prasowej w Michalinie podkreślił, że dzięki działaniom rządu wdrażane są wyrównujące dopłaty dla rolników. "Dzięki nim dla dziewięćdziesięciu kilku procent wszystkich gospodarstw już w tym roku dopłaty będą równe lub nawet nieco wyższe niż średnia unijna" - podkreślił.

Morawiecki odnosząc się do konkurentów politycznych zaapelował do rolników by "uważali na fałszywych proroków". "Bo Donald Tusk i jego ekipa dla polskiej wsi, to tak jak wpuścić lisa do kurnika" - ocenił.

Zdaniem premiera poprzednicy "to likwidatorzy polskiej wsi". Wymienił m.in. likwidowanie połączeń autobusowych i kolejowych, zamykanie posterunków policji. "Czyż nie można nazwać takiej ekipy likwidatorami? Donald Tusk - likwidator polskiej wsi" - zaznaczył.

Premier zapewnił, że obecny rząd działa zupełnie inaczej m.in. przywracając połączenia transportowe na polską wieś.