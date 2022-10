"W pierwszych miesiącach bieżącego sezonu 2022/23 ceny zbóż na rynkach były znacznie wyższe niż przed rokiem, od 37% (żyto) do nawet 75-80% (kukurydza, pszenica i jęczmień). Ceny zbóż na krajowym rynku, podobnie jak ceny światowe, nadal będą w dużym stopniu zależały od międzynarodowej sytuacji geopolitycznej i rozwoju konfliktu zbrojnego w Ukrainie" - czytamy w raporcie "Rynek pasz. Stan i perspektywy".

"Zakładając pewną stabilizację sytuacji, w kolejnych miesiącach sezonu 2022/23 należy się spodziewać powolnego wzrostu cen. W IV kwartale 2022 r. zboża powinny być od 30 do 40% droższe niż w analogicznym okresie 2021 r. Średnie ceny pszenicy w IV kwartale 2022 r. mogą wynieść 1 500-1 600 zł/t (pszenica paszowa - 1 500-1 550 zł/t), a żyta 1250-1350 zł/t. Kukurydza może kosztować od 1 300 do 1 400 zł/t" - czytamy dalej w raporcie.

W sezonie 2021/22 na krajowym rynku, mimo relatywnie dobrych zbiorów, pod wpływem pandemii i innych czynników, zarówno ekonomicznych, jak i tych o innym charakterze (w tym wojny w Ukrainie), ceny wykazywały silną tendencję wzrostową. Średnia krajowa cena skupu pszenicy wyniosła 1 246 zł/t i była o 52% wyższa niż w poprzednim sezonie, a cena żyta wzrosła o 46% do 905 zł/t. Ceny kukurydzy i jęczmienia zwiększyły się odpowiednio o 48% do 958 zł/t i 37% do 917 zł/t, podkreślono.

Według cytowanych w raporcie wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) zbiory zbóż w 2022 r. w Polsce wyniosły ok. 35,7 mln ton, tj. o 3,8% więcej niż w 2021 r. Jest to poziom o ok. 10,4 mln ton wyższy od ich prognozowanego krajowego zużycia.

(ISBnews)