Dopłaty do niektórych materiałów siewnych, w tym tych wytworzonych ekologicznie, będą o 20 proc. wyższe od tych konwencjonalnych - wynika z projektu rządu. Dopłaty do hektara będą mogły sięgać - w zależności od materiału siewnego - od 64 do 350 zł oraz od 78 do 420 zł.

Chodzi o opublikowany we wtorek projekt rozporządzenia rządu ws. dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. "W porównaniu do dotychczas obowiązującego rozwiązenia planuje się aby określone w rozporządzeniu stawki dopłat obowiązywały w dłuższym okresie czasu i były z góry znane przez zainteresowanych dopłatami rolników (...) Ponadto, przyjęto, że stawki dopłat z tytułu zużycia do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w przypadku materiału siewnego wytworzonego metodami ekologicznymi będą o 20 proc. wyższe niż w przypadku materiału +konwencjonalnego+" - wyjaśniono w uzasadnieniu projektu. Rok 2022 będzie pierwszym rokiem obowiązywania nowych stawek dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych np. materiałem siewnym kategorii elitarny lub ekologiczny. Wyjaśniono, że według szacunków ARiMR do 30 czerwca br. wpłynęło ponad 64,4 tys. wniosków o dopłaty do gruntów ornych z tytułu wykorzystania do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wnioski były składane od 25 maja do 25 czerwca br. W uzasadnieniu poinformowano, że na takie dopłaty zarezerwowano w bieżącym roku 75 mln zł. W kolejnych latach budżet na te dopłaty ma być na co najmniej na tym samym poziomie. Poinformowano, że średnia powierzchnia gruntów objętych dopłatami obsadzonymi materiałem elitarnym lub kwalifikowanym w poprzednich pięciu latach wynosiła: ponad 861 tys. ha – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub pastewnych; 32,3 tys. ha – w przypadku roślin strączkowych; 35,8 tys. ha – w przypadku ziemniaka. Zgodnie z projektem stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wyniesie: 65 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych; 115 zł w przypadku roślin strączkowych; 350 zł w przypadku ziemniaków. W przypadku dopłat do ekologicznego materiału siewnego jest to: 78 zł/ha - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub pastewnych; 138 zł/ha - w przypadku roślin strączkowych; 420 zł/ha - w przypadku ziemniaka. autor: Michał Boroń