Pierwsze protesty rozpoczęły się w poniedziałek ok. godz. 8. Obecnie, jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA – według informacji na godz. 10.30 – utrudnia występują m.in. na dk 32 w Grodzisku Wielkopolskim. Protest polega na blokadzie dwóch rond - skrzyżowania z DW308 do Kościana oraz skrzyżowania z DW308 do Nowego Tomyśla.

Rolnicy protestują także na dk 24 w Kwilczu między miejscowości Pniewy i Gorzyń. Tam protest polega na blokadzie na skrzyżowaniu DK 24 z DW 186 oraz drogami powiatowymi P1735 i P1734. Utrudnienia występują także na dk 92 w miejscowości Bolewicko – na odcinku Miedzichowo – Bolewice blokowane jest skrzyżowania DK 92 z DW 305.

Zablokowana jest także obecnie dk 32 w miejscowości Strykowo na odcinku Grodzisk Wielkopolski – Stęszew.

Utrudnienia występują także na autostradzie A2 na 285 kilometrze trasy w kierunku Warszawy. Dyżurny podał, że między węzłami Konin Wschód i Dąbie - w związku z protestem rolników polegającym na blokadzie autostrady A2 na terenie województwa łódzkiego - autostrada A2 jest zamknięta od węzła Koło w kierunku Warszawy. Policja wyznaczyła objazd dla pojazdów ciężarowych od w. Koło – DW470 - Kościelec - DK92, dla pojazdów osobowych w Dąbie - DW 473-DW 263 – Kłodawa – DK 92.

Utrudnienia – w obu kierunkach - są także na drodze S5 między węzłami Poznań Mosina i Kościan Południe. Tam zamknięty jest ciąg główny drogi ekspresowej pomiędzy węzłami Poznań Mosina a Kościan Południe. Brak możliwości wjazdu i zjazdu na węzłach. Na S5 utrudnienia występują także na węźle Poznań Zachód.

Z powodu protestów utrudnienia występują także na S11. Tam między węzłami Poznań Napachanie i Poznań Zachód zamknięty jest ciąg główny drogi ekspresowej. Brak jest możliwości wjazdu i zjazdu na węzłach z wyjątkiem - od strony Piły możliwość zjazdu na węźle Poznań Napachanie.

W poniedziałek utrudnienia w związku z protestami rolników zapowiadane są także w innych miejscach w regionie.

autor: Anna Jowsa