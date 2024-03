Nowy "podatek" dla rolników to opłata na Fundusz Ochrony Rolnictwa (FOR), która, choć formalnie nie jest podatkiem, praktycznie sprowadza się do dodatkowego wydatku dla podmiotów działających w sektorze rolnym. Kogo dotyczy nowa opłata i jaka jest jej wysokość?

Opłata dla rolników na FOR: Kogo dotyczy?

Fundusz Ochrony Rolnictwa został utworzony na mocy ustawy z 2023 roku jako odrębny rachunek bankowy zarządzany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jego głównym zadaniem jest zbieranie środków potrzebnych na wypłatę rekompensat dla producentów rolnych, którzy nie otrzymali zapłaty za swoje produkty w wyniku niewypłacalności nabywców.

Opłaty na rzecz Funduszu muszą uiścić więc podmioty opłacające podatek od towarów i usług, które skupują, przechowują lub przetwarzają produkty rolne, zakupione bezpośrednio od producentów. Produkty, o których mowa zostały określone w I załączniku do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (są to np. jajka, mięso, zboża, warzywa, owoce i orzechy).

Opłata dla rolników na FOR: Ile wynosi?

Stawkę opłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa ustalono na 0,125 proc. wartości netto zakupionych produktów rolnych. Wartość tych produktów jest określana na podstawie faktur VAT i deklaracji VAT. Dla wielu przedsiębiorstw będzie to oznaczać istotne obciążenie finansowe, zwłaszcza przy większych transakcjach.

Opłata dla rolników na FOR: Jak zapłacić? [TERMINY]

Wpłaty należy dokonywać za każdy kwartał, do ostatniego dnia roboczego w miesiącu następującym po zakończeniu kwartału - pierwszej wpłaty należy dokonać do 30 kwietnia 2024 roku. Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku jeśli opłata w danym kwartale nie przekroczy dwudziestokrotności kosztów upomnienia (łącznie jest to 16 zł pomnożone przez 20, czyli 320 zł), nie ma konieczności jej natychmiastowego uregulowania - w takiej sytuacji można dokonać opłaty w kolejnym kwartale.

Poza dokonaniem opłaty, konieczne jest również złożenie deklaracji do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Należy tego dokonać do 26. dnia miesiąca po zakończeniu kwartału. Oznacza to, że pierwszą deklarację należy złożyć do 26 kwietnia 2024 roku. W przypadku jeśli opłata za dany kwartał wyniesie 0 zł, nie ma konieczności składania deklaracji. Co ważne, nieprzekazanie w terminie deklaracji kwartalnej podlega karze o wysokości 60 zł za każdy dzień opóźnienia.