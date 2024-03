Wojciechowski, który przyjechał do Olsztyna na debatę o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, powiedział w czwartek dziennikarzom, że w piątek planuje konferencję prasową w Warszawie. "Jutro Komisja oficjalnie opublikuje zestaw propozycji przeze mnie przygotowanych, które łagodzą wiele wymogów tzw. Zielonego Ładu" - zapowiedział.

Reklama

Ugorowanie stanie się dobrowolnym ekoschematem

"Przede wszystkim ugorowanie, które przestanie być obowiązkowym warunkiem Wspólnej Polityki Rolnej, stanie się dobrowolnym ekoschematem. Będą zmiany też w płodozmianie, łagodzące wymogi dla rolników w tej tzw. okrywie zimowej, więcej swobody w określaniu terminu. Kilka jeszcze innych zmian istotnych dla rolników" - wyliczał.

Reklama

"Myślę, że te główne obawy rolników związane z tymi zielonymi elementami reformy Wspólnej Polityki Rolnej powinny zostać usunięte, że to jest jednak duża zmiana (...)" - ocenił komisarz.

Zaznaczył, że to propozycja, projekt KE, który dotyczy zmian legislacyjnych prawa europejskiego. "Mam nadzieję, że zarówno Rada, czyli państwa członkowskie, jak i Parlament Europejski te zmiany zaakceptuje" - dodał.

Od kilku tygodni trwają protesty rolników

Wojciechowski niedawno wskazał na dwie kwestie, które wzbudziły niepokój rolników w tzw. Zielonym Ładzie. Pierwsza to zmniejszenie użycia pestycydów, druga to zaś sprawa ugorowania. Komisarz informował, że kolejną przygotowywaną zmianą jest wyłączenie gospodarstw do 10 ha z kontroli "pod kątem różnych innych wymogów". Zwrócił uwagę, że takiej wielkości gospodarstwa stanowią w Polsce ponad 70 proc.

Rzecznik Komisji Europejskiej Olof Gill w reakcji na podobne słowa Wojciechowskiego powiedział, że komisarz "wypowiadał się we własnym imieniu, co w żaden sposób nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska Komisji".

Od kilku tygodni w wielu krajach Unii Europejskiej trwają protesty rolników sprzeciwiających się m.in. zapisom Europejskiego Zielonego Ładu, czy taniemu importowi produktów rolniczych spoza UE. Zielony Ład wprowadza wiele wytycznych, m.in. dla rolnictwa. Mają one umożliwić osiągnięcie w UE neutralności klimatycznej do 2050 r.

autorzy: Marcin Boguszewski, Agnieszka Libudzka