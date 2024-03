"Przejazdy rolników cały czas będą pod nadzorem pomorskich policjantów" - zapewniła rzeczniczka prasowa pomorskiej policji kom. Karina Kamińska.

Reklama

Zaapelowała do kierowców i podróżnych o cierpliwość oraz stosowanie się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy. "Zachęcamy do monitorowania komunikatów policyjnych oraz lokalnych mediów, aby być na bieżąco z sytuacją. Ponadto zachęcamy do szukania alternatywnych tras oraz unikania podróży, gdy nie jest to konieczne" - dodała.

Reklama

Gdańsk

W woj. pomorskim główna manifestacja rolników odbędzie się w Gdańsku w godzinach od 10 do 16. Jak podaje pomorska policja, protest rozpocznie się na Placu Solidarności. Między godz. 11 a 11:30 uczestnicy przejadą ulicami miasta do Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Okopowej.

Trasa S7 - Nowy Dwór Gdański

Rolnicy planują również blokadę drogi S7 na wysokości Nowego Dworu Gdańskiego. W trakcie protestu, między godz. 8 a 18, policja będzie kierowała ruchem przez wyznaczone objazdy.

Blokady dróg

Zablokowana ma być również droga krajowa nr 90, między Kwidzynem a Baldramem. Utrudnień należy spodziewać się również w Kartuzach na drodze wojewódzkiej nr 224, i w centrum Malborka na dk nr 55.

Pomorska policja poinformowała również o planowanych protestach na terenie gminy Kosakowo oraz na drodze krajowej nr 22 między Zblewem a Starogardem Gdańskim.

LISTA BLOKAD

CHOJNICE

Trasa Chojnice – Tuchola, DW 240, miejscowość Silno

Całkowita blokada drogi wojewódzkiej nr 240 w miejscowości Silno w rejonie przejście dla pieszych (DW 240 – Silno ul. Gockowicka)

Obwodnica Chojnic DK 22 - Stare Parcele - Chojnice ul. Gdańska (Stara Berlinka)

Całkowita blokada drogi DK 22- Obwodnica Chojnic DK 22 - Stare Parcele – Chojnice ul. Gdańska (Stara Berlinka)

Trasa Chojnice – Kościerzyna, DW 235, miejscowość Zalesie

Blokada drogi wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Zalesie w rejonie przejście dla pieszych ul. Gdańska 18 na wysokości sklepu spożywczego

Trasa Chojnice – Starogard Gdański, DK 22, miejscowość Złotowo, Wybudowanie pod Łąg 16

Blokada drogi krajowej nr 22 w miejscowości Złotowo na wysokości skrzyżowania z ul. Wybudowanie pod Łąg 16

CZŁUCHÓW

m. Barkowo – DK 22. Blokowanie rotacyjne ruchu pojazdów na DK 22 (trasa Człuchów – Piła)

m. Zagórki – DK 22. Blokowanie rotacyjne ruchu pojazdów na DK 22 (trasa Człuchów – Chojnice)

KARTUZY

Przodkowo, DW 224. Przejazd ulicami.

KWIDZYN

Kwidzyn – Baldram, DK 90. Blokada drogi krajowej nr 90 na odcinku od zjazdów z mostu na Wiśle do ronda w m. Baldram

Raniewo DW 521. Blokowanie przejścia dla pieszych w m. Raniewo – DW 521

MALBORK

DW 55 w centrum miasta.

Pierwszy przejazd: m. Malbork – parking "Nad Stawem" - ul. Wałowa (K55) - most im. Rotmistrza Pileckiego - Al. Rodła (K22) – Al. Wojska Polskiego – skrzyżowanie z ul. Chopina (nawrót) - Al. Wojska Polskiego - Al. Rodła (K22) - most im. Rotmistrza Pileckiego - ul. Wałowa (K55) - parking "Nad Stawem"

Drugi przejazd: m. Malbork, parking "Nad Stawem" - ul. Wałowa (K55) - most im. Rotmistrza Pileckiego - Al. Rodła (K22) – Rondo Lotników Polskich (nawrót) - Al. Rodła (K22) – zatrzymanie pojazdów na pasach ruchu w obu kierunkach - most im. Rotmistrza Pileckiego - ul. Wałowa (K55) - parking "Nad Stawem" + pikieta bez udziału maszyn rolniczych Malbork, Pl. Kazimierza Jagiellończyka

NOWY DWÓR GDAŃSKI

S7 – węzeł Nowy Dwór Gdański. Blokowanie drogi S7 na wys. Węzła Nowy Dwór Gdański.

PUCK

Teren gminy Kosakowo. Protest rotacyjny na drogach na terenie gminy Kosakowo – blokowanie dróg publicznych.

STAROGARD GDAŃSKI

Starogard Gdański – DK 22 – Zblewo. Przejazd pojazdów wolnobieżnych na trasie Starogard Gd ul. Owidzka – ul. Unii Europejskiej do ronda Andrzeja Grubby – DK 22 w kierunku m. Zblewo (kierunek Chojnice) – powrót w kierunku Starogardu Gdańskiego

SZTUM

Sztum – DK 55, m. Sztum – przejazd DK 55 ul. Sienkiewicza – rondo Pod Dębami – ul. Mickiewicza- ul. Jagiełły – rondo na Przedzamczu – powrót do ronda Pod Dębami

m. Nowiec – DW 515, skrzyżowanie drogi W 515 z drogą 2936G z jednoczesną blokadą drogi W 515 od skrzyżowania do stacji paliw

m. Kalwa – DW 515 z drogą 3109G, skrzyżowanie drogi W 515 z drogą 3109G z jednoczesną blokadą dróg

Mikołajki Pomorskie – DW 522, blokowanie drogi

WEJHEROWO

Ul. Sobieskiego/ul. 3-ego Maja

Wejherowo - DW 468