Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu utrudnienia będą występować w powiatach: ostrołęckim, radomskim, garwolińskim, przasnyskim, ciechanowskim, łosickim, mławskim, sierpeckim, węgrowskim, zwoleńskim, pułtuskim, grójeckim, żyrardowskim, ostrowskim, sochaczewskim, wyszkowskim i płockim.

Powiat ostrołęcki

W związku z protestem na terenie powiatu ostrołęckiego od godz. 6 do późnych godzin wieczornych przewidywane są utrudnienia na drodze krajowej nr 53 (odcinek od miejscowości Łodziska do m. Myszyniec) oraz na krajowej "sześćdziesiątce" (czasowe blokowanie ronda w m. Ponikiew Duża).

Powiat radomski

W Radomiu o godz. 10 rolnicy zablokują cztery główne ronda: Jana Łaskiego, Narodowych Sił Zbrojnych, ks. Jerzego Popiełuszki i Matki Bożej Fatimskiej. O godz.11 uczestnicy zgromadzenia przemieszczą się do punktu kontrolnego ITD przy ul. NSZZ Solidarność. Stamtąd o godz. 13 ciągniki przejadą ulicami: NSZZ Solidarność – Maratońska – 1905 Roku – Grzecznarowskiego – Al. Wojska Polskiego – Żółkiewskiego - Czarnieckiego - Kielecka – NSZZ Solidarność. Zakończenie zgromadzenia zaplanowano na godzinę 18.

Powiat zwoleński

W Zwoleniu protestujący rolnicy w godz. 10-16 planują całkowitą blokadę drogi krajowej nr 12 od strony Radomia i od Puław oraz całkowitą blokadę drogi krajowej nr 79 od Lipska oraz jeden pas ruchu w kierunku Kozienic. Protest rolników w Garwolinie odbędzie się w godz. 10-17. Utrudnień należy spodziewać się na trasie S17 - węzeł Garwolin-Zachód.

Powiat żyrardowski

W pow. żyrardowskim w środę w godz. 8-20 należy się spodziewać utrudnień na węźle Wiskitki. Zablokowany będzie zjazd i wjazd na autostradę A2, natomiast ruch na drodze krajowej nr 50, na odcinku Mszczonów-Sochaczew, będzie spowolniony.

Powiat sochaczewski

W pow. sochaczewskim w środę w godz. 8-20 odbędzie się protest na rondzie w Kuznocinie. Zablokowane zostanie skrzyżowanie drogi krajowej nr 50 z drogą krajową nr 92.

Powiat wyszkowski

W pow. wyszkowskim utrudnień należy spodziewać się w środę od godz. 7 do 19. Rolnicy zgromadzą się w miejscowości Skuszew, a następnie ciągniki przejadą na trasę S8 na wysokości węzła z drogą nr 62, gdzie nastąpi blokada ruchu w kierunku Białegostoku i Warszawy.

Powiat grójecki

W środę i czwartek protest będzie odbywał się także w Grójcu w rejonie rond przy ul. Piotra Skargi i Armii Krajowej. W ramach protestu możliwy jest przejazd ulicami Armii Krajowej i Niepodległości w oraz postój ciągników rolniczych na drodze S7 na wysokości węzła Worów oraz drogi krajowej nr 50 (zjazd w kierunku S7). Blokada przewidywana jest na drodze w kierunku Warszawy.

Powiat ostrowski

Od środy od godz. 9.45 do czwartku do godz. 10 utrudnienia występować będą na terenie pow. ostrowskiego, na drodze S8 i S61 na rondzie, węzłach ze zjazdami i wyjazdami w obu kierunkach w Podborzu. Od środy do czwartku rano wystąpią także utrudnienia na drodze krajowej nr 61, na rondzie w Pułtusku.

Powiat płocki

W pow. płockim od środy do piątku utrudnień należy spodziewać się na rondzie w Drobinie – od środy do piątku rano (skrzyżowanie dróg krajowych nr 10 i 60); w środę w Wyszogrodzie (skrzyżowanie dróg krajowych nr 50 i 62) i w środę oraz piątek w Górze (skrzyżowanie drogi krajowej nr 10 z drogą wojewódzką nr 567).

Powiat ciechanowski

Protestujący rolnicy obecni będą także na drogach pow. ciechanowskiego. W Ciechanowie na rondach: Solidarności, Kaprala Józefa Grzesia i Żołnierzy Wyklętych, na rondzie w Grudusku, w Gołyminie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 60 z drogą wojewódzką nr 618, na drodze krajowej nr 60 Ciechanów-Ościsłowo, na drogach wojewódzkich nr 617 w Przedwojewie i nr 616 w Przążewie.

Powiat łosicki

W powiecie łosickim protesty odbędą się w dwóch miejscach. Pierwszy z nich zaplanowany jest od środy do wtorku w Łosicach na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej nr 698. Druga blokada ma odbywać się do środy do niedzieli w Kózkach na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 z drogami powiatowymi.

Powiat mławski

Od środy przez tydzień zaplanowany jest protest rolników na terenie gmin Mława i Szydłowo. Rolnicy zbierają się w okolicy stacji stacja paliw przy ul. Polnej 39 w Mławie. Następnie ulicą Warszawską dojadą do węzła drogowego Mława Południe na trasie 544, gdzie nastąpi całkowita blokada węzła.

Powiat sierpecki

Na terenie powiatu sierpeckiego protest planowany jest od środy rano piątku rano. Utrudnienia przewidziane są w Sierpcu na drodze krajowej nr 10. Ze wstępnych ustaleń z organizatorami protestu wynika że ruch kołowy na krajowej "dziesiątce" będzie puszczany wahadłowo przez kilka minut w odstępie godzinnym.

Powiat węgrowski

Na terenie powiatu węgrowskiego w środę możliwe są utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 697. W pow. przasnyskim protest planowany jest w godzinach 6-18. Utrudnienia przewidziane są w trzech rondach Przasnyszu, a także w Krzynowłodze Małej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 616 (Grudusk-Chorzele) z drogą Przasnysz-Janowo i na rondzie w Chorzelach.