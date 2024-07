Według Muska długoterminowym celem jest złagodzenie ryzyka cywilizacyjnego związanego ze sztuczną inteligencją. Neuralink może w tym pomóc, tworząc „bliższą symbiozę między inteligencją ludzką a inteligencją cyfrową”. Pomysł, jak powiedział Musk, „ polega na daniu ludziom supermocy”.

W najbliższej perspektywie firma zamierza pomóc pacjentom po urazach mózgu i kręgosłupa, umożliwiając im sterowanie telefonami i komputerami za pomocą umysłu. Dokonuje tego poprzez wszczepienie do czaszki urządzenia zwanego telepatią, czyli okrągłego dysku z przymocowanymi do niego nitkami elektrod, które wprowadzają się do tkanki mózgowej.

Neuralink wprowadzi zmiany

Musk powiedział, że podczas nadchodzących operacji Neuralink wprowadzi pewne zmiany, aby złagodzić problem wycofywania się nitek elektrod z tkanki mózgowej. Do wycofywania nitek elektrod doszło w przypadku pierwszej operacji, co spowodowało, że elektrody w urządzeniu były mniej skuteczne.