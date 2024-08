Jak podaje Bloomberg, drugi zabieg wydaje się skutecznie zapobiec problemowi, który prześladował pierwszego pacjenta, Nolanda Arbaugha, u którego wystąpiło nieoczekiwane powikłanie w postaci wycofania się nici elektrody z mózgu.

„Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wycofania się nici u naszego drugiego uczestnika, wdrożyliśmy szereg środków zaradczych, w tym zmniejszenie ruchu mózgu podczas operacji i zmniejszenie szczeliny między implantem a powierzchnią mózgu” — poinformowała firma we wpisie na blogu.

W przypadku Arbaugha Neuralink wprowadził poprawki oprogramowania po operacji, które złagodziły problem.

Link będzie dekodować wiele jednoczesnych intencji ruchu

Firma pracuje nad nowymi możliwościami swojego urządzenia interfejsu mózgowego, nazwanego Link, które na razie pozwala pacjentom kontrolować kursory ekranowe i urządzenia cyfrowe, kliknięcie po kliknięciu. W przyszłości Link będzie w stanie dekodować wiele jednoczesnych intencji ruchu i rozpoznawać intencje pisma odręcznego.

„Te możliwości nie tylko pomogą przywrócić autonomię cyfrową osobom, które nie są w stanie używać kończyn, ale także przywrócą zdolność komunikacji osobom, które nie są w stanie mówić, takim jak osoby z chorobami neurologicznymi” — napisał Neuralink.

Na razie urządzenie Link jest przeznaczone dla pacjentów z tetraplegią i innymi schorzeniami, które poważnie ograniczają ruch. Musk powiedział, że implanty Neuralink mogą ostatecznie pomóc w zwiększeniu zdolności zdrowych osób, na przykład w przypominaniu sobie.

Kolejni pacjenci jeszcze w tym roku

Firma podała we wpisie na blogu, że drugi pacjent, Alex, to były technik samochodowy, który doznał urazu rdzenia kręgowego. Opuścił szpital, Barrow Neurological Institute w Phoenix, dzień po operacji. Alex jest teraz w stanie używać oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo, aby zaprojektować niestandardowy uchwyt do swojej ładowarki Neuralink, poinformowała firma.

Musk powiedział, że ma nadzieję, że do końca roku urządzenie zostanie zastosowane u kilku kolejnych pacjentów. Uczestnicy są częścią badania Prime firmy Neuralink, eksperymentalnego badania urządzenia medycznego.

Czym jest Neuralink?

Neuralink to założona przez Elona Muska firma neurotechnologiczna, która zajmuje się opracowywaniem i wszczepianiem w mózgu ludzi interfejsów mózg-maszyna. Urządzenie takie ma umożliwiać sterowanie telefonami i komputerami za pomocą myśli i jest skierowane głównie do pacjentów po urazach mózgu i kręgosłup.