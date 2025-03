Postępowanie UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował w środę, że postępowanie antymonopolowe wykazało, że spółka Jura Poland wraz z oficjalnymi dystrybutorami, którzy jednocześnie byli sprzedawcami detalicznymi, zawarła porozumienie ograniczające konkurencję. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył więc łącznie ponad 66 mln zł na Jura Poland i jej czterech kontrahentów: Euro-net (m.in. sklepy RTV Euro AGD), Media Saturn Holding (sklepy stacjonarne Media Markt), Media Saturn Online (sklep internetowy Media Markt) i Terg (m.in. sklepy Media Expert).

Niedozwolone porozumienie

Niedozwolone porozumienie trwało co najmniej od lipca 2013 do listopada 2022 r. W pierwszym roku do zmowy, oprócz Jura Poland, należały spółki Media Saturn Holding i Media Saturn Online. W 2014 r. dołączyła spółka Terg, natomiast w 2019 r. spółka Euro-net.

Jura Poland jest wyłącznym importerem ekspresów do kawy marki Jura.

Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. (PAP)