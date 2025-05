Współzałożyciel Facebooka Mark Zuckerberg niedawno powiedział podcasterowi Dwarkeshowi Pate, że „przeciętny Amerykanin ma mniej niż trzech przyjaciół”. Jak ocenia Quartz Zuckerberg prawdopodobnie odnosił się do badania Pew Research z 2023 r., które wykazało, że 40 proc. dorosłych Amerykanów ma trzech lub mniej przyjaciół.

Reklama

W badaniu Pew Research, 8 proc. osób stwierdziło, że nie mają „żadnego” przyjaciela, podczas gdy 38 proc. oceniło, że ma pięciu lub więcej.

AI panaceum na epidemię samotności

Czasami trudno jest nawiązać kontakt z prawdziwymi ludźmi w prawdziwym życiu. Zuckerberg uważa, że rozwiązaniem tego problemu są chatboty AI, które są zawsze obecne.

Dyrektor generalny Meta zachwalał również potencjał terapeutów AI. Jego entuzjazm opiera się na artykule naukowym z lutego 2025 r. w PLOS, który stwierdza, że „odpowiedzi napisane przez ChatGPT były oceniane wyżej niż odpowiedzi [ludzkiego] terapeuty”.

Dwa przypadki, które burzą obraz terapeuty AI

W dwóch przypadkach terapia chatbota, który podszywał się pod terapeutę miała fatalne konsekwencje. w obu przypadkach toczą się procesy przeciwko Character.AI.

Pierwszy z nich dotyczy 14-letniego chłopca, który popełnił samobójstwo. Natomiast w drugim przypadku 17-letni chłopiec z autyzmem, stał się agresywny wobec swoich rodziców.

Obawy związane z prywatnością danych

To, że Zuckerberg zachwala chatboty Meta jako psychologiczne panaceum, jest problematyczne dla niektórych badaczy. Powodem ich wątpliwości są kwestie związane z prywatnością danych.

Użytkownicy już teraz udostępniają Meta szeroki wachlarz danych osobowych. Jednak te, które mogą pochodzić od dociekliwego chatbota udającego terapeutę, budzą dużo większe podejrzenia.

W felietonie dla The Conversation, który cytuje Ouartz, Uri Gal, profesor z University of Sydney stwierdził, ze ostatnie badania pokazują, że równie chętnie dzielimy się intymnymi informacjami z chatbotem, jak z innymi ludźmi. „Osobisty charakter tych interakcji sprawia, że są one kopalnią złota dla firmy, której dochód zależy od wiedzy o Tobie” — napisał Gal.

Wątpliwa skuteczność terapii chatbota

Quartz przypomina, że w zeszłym tygodniu ChatGPT OpenAI przeprosił za aktualizację, która sprawiła, że jego chatbot chwalił wszystko, co powiedział użytkownik, co skutkowało udzielaniem wyjątkowo złych porad.

Tymczasem w 2023 r. Meta celowo usunęła bariery ochronne w swoich produktach chatbotów, o czym poinformował w kwietniu The Wall Street Journal. Pracownicy firmy byli zaniepokojeni nową zdolnością chatbota, który miał możliwość angażowania się w fantazje seksualne, ale także do zachęcania do nich. Jeszcze większe wątpliwości budził fakt, że mogło się to zdarzyć niezależnie od wieku użytkownika. Oczywiście Meta odrzuciła doniesienia Journal, ale wprowadziła ograniczenia wiekowe i wprowadziła inne zmiany w swoich produktach.

Po co Meta chatboty?

Quartz cytuje wypowiedź Meghany Dhar, byłej dyrektor Instagrama, która powiedziała w mediach społecznościowych, że chatboty Meta AI są „kopalnią danych” i reakcją na spadające zaangażowanie użytkowników na serwisie. Chatboty są próbą odbudowania „upadającego uścisku Mety na gospodarce uwagi” - powiedziała Dhar.

Źródło: Quartz