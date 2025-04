Superkomputery i gigafabryki na horyzoncie

Jednym z filarów strategii są inwestycje w infrastrukturę obliczeniową nowej generacji. Komisja planuje rozwój sieci tzw. fabryk AI oraz budowę gigafabryk – nowoczesnych centrów danych o niskiej emisji, połączonych z superkomputerami. Firmy i naukowcy mają zyskać łatwiejszy dostęp do potężnych zasobów obliczeniowych, co umożliwi im rozwijanie i testowanie zaawansowanych modeli AI bez barier technologicznych.

Bez danych nie ma AI – nadchodzi nowa strategia danych UE

Sztuczna inteligencja potrzebuje danych jak paliwa. Dlatego już wkrótce Komisja Europejska przedstawi nową Strategię Unii Danych, której celem będzie zapewnienie dostępu do wysokiej jakości, uporządkowanych i interoperacyjnych informacji. Powstaną Laboratoria Danych przy fabrykach AI, które ułatwią współpracę między twórcami technologii a różnymi sektorami gospodarki. Planowane jest także wspólne oprogramowanie chmurowe do zarządzania przestrzeniami danych.

AI w każdej branży – czas na wdrożenia sektorowe

Komisja Europejska chce, aby sztuczna inteligencja zagościła na stałe w przemyśle, administracji i usługach publicznych. Dzięki nowej strategii Apply AI oraz przekształceniu Centrów Innowacji Cyfrowych w Centra Doświadczeń AI, firmy i instytucje otrzymają praktyczne wsparcie w implementacji rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Projekty takie jak GenAI4EU mają promować wykorzystanie generatywnej AI w nauce i technologii.

Europejska kuźnia talentów – czas na inwestycję w ludzi

Żeby AI w Europie rozwijała się stabilnie, potrzeba nie tylko technologii, ale i ludzi. Dlatego powstaje Akademia Umiejętności AI, a wraz z nią stypendia, programy studiów, praktyki i szkolenia dla startupów oraz MŚP. KE chce również przyciągać specjalistów z zagranicy i zachęcać europejskie talenty do powrotu. Celem jest stworzenie silnego zaplecza kompetencyjnego w całej Unii.

Uproszczenia zamiast biurokracji – AI Act z przewodnikiem

Nowe przepisy dotyczące AI nie mają być kolejną przeszkodą dla firm. Po wejściu w życie AI Act, powstaną punkty kontaktowe, piaskownice regulacyjne i zestawy wytycznych, które ułatwią przedsiębiorcom poruszanie się po nowym systemie prawnym. KE chce zapewnić przejrzyste i przyjazne środowisko do rozwoju innowacji, bez rezygnowania z wysokich standardów bezpieczeństwa.

Najpierw przepisy, teraz innowacje – Europa odwraca kolejność, którą wybrały Chiny i USA

Podczas gdy Stany Zjednoczone i Chiny najpierw postawiły na szybki rozwój technologii, Europa zaczęła od stworzenia ram prawnych. AI Act, czyli unijne rozporządzenie dotyczące sztucznej inteligencji, był pierwszym tak kompleksowym podejściem do regulacji tej technologii na świecie. Teraz, gdy fundamenty prawne są już gotowe, Bruksela przystępuje do ofensywy inwestycyjnej i infrastrukturalnej, starając się nadrobić stracony czas. To odwrócenie kolejności rodzi pytania – czy ostrożność i dbałość o etykę nie opóźniły europejskiej innowacyjności? KE przekonuje, że właśnie dzięki temu Unia może zaoferować AI, która jest nie tylko zaawansowana, ale i godna zaufania

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji