Przełom DeepSeek

W centrum tej zmiany jest start-up DeepSeek, którego model R1, wprowadzony na rynek w 2024 roku, podważył dominację amerykańskich firm. Model ten wyróżnia się wysoką wydajnością przy niższych kosztach, a jego sukces skłonił inne chińskie firmy do otwierania swoich rozwiązań AI.

Wpływ DeepSeek widać w strategii Baidu, które udostępniło swoje modele AI – Ernie 4.5 i Ernie X1 – za darmo. Do czerwca planuje także otworzyć kod źródłowy Ernie 4.5. To istotna zmiana wobec wcześniejszego modelu licencjonowania.

Otwarte kontra zamknięte modele AI

Modele open-source mają publiczny kod źródłowy, co ułatwia ich modyfikację. DeepSeek R1 działa na licencji MIT, co umożliwia jego swobodne wykorzystywanie, także komercyjnie. Firma zarabia na API, oferując je po niższych kosztach niż OpenAI czy Anthropic.

Coraz więcej firm, jak Alibaba czy Tencent, otwiera swoje modele. Tencent niedawno zaprezentowało pięć nowych modeli AI, a Zhipu AI ogłosiło, że 2025 będzie dla nich „rokiem otwartego kodu”.

Globalne konsekwencje i rywalizacja z USA

Rozwój otwartego AI w Chinach wpływa na globalny rynek. OpenAI trzyma się zamkniętego modelu, ale darmowa konkurencja z Chin może zmusić je do zmiany strategii. Eksperci twierdzą, że Chiny zmniejszyły dystans do USA w zakresie dużych modeli językowych z 12–24 miesięcy do zaledwie 3–6 miesięcy.

Czy przyszłość AI należy do otwartego kodu? Zdaniem liderów rynku, jak Joe Tsai z Alibaba, open-source demokratyzuje sztuczną inteligencję, przynosząc korzyści całemu światu.