Chiny mogą zakłócić globalną komunikację. Pokazali urządzenie do przecinania podmorskich kabli

Chińskie centrum badań nad statkami (CSSRC) zaprezentowało urządzenie zdolne do przecinania kabli na głębokości do 4 tys. metrów pod poziomem morza – pisze w sobotę dziennik "South China Morning Post". To pierwszy przypadek oficjalnego ujawnienia narzędzia, które może zakłócić globalną komunikację.