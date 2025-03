Wpływ subsydiów na sprzedaż detaliczną

Nowe subsydia mogą pozytywnie wpłynąć na sprzedaż detaliczną, podobnie jak wcześniejsze programy wsparcia dla rynku e-commerce. Analitycy przewidują, że wprowadzenie kolejnych programów może utrzymać ten efekt. Chińskie władze dążą do osiągnięcia agresywnego celu wzrostu PKB na poziomie 5% w 2025 roku, unikając jednocześnie nadmiernego polegania na inwestycjach infrastrukturalnych.

Po raz pierwszy od dekady chiński rząd nadał konsumpcji najwyższy priorytet w swoim rocznym raporcie o pracach rządu. W dokumencie słowo „konsumpcja” pojawia się 27 razy, co podkreśla rosnące znaczenie tego obszaru. Władze uznają potrzebę przeciwdziałania presji deflacyjnej i wspierania popytu wewnętrznego w obliczu możliwych wstrząsów w handlu zagranicznym.

Wyzwania dla chińskiej gospodarki

Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła o 3,5% w 2024 roku, co jest znacznym spowolnieniem w porównaniu do 7,2% w roku wcześniejszym. Deflacja cen konsumpcyjnych, która pojawiła się w lutym 2025 roku, stanowi dodatkowe wyzwanie. Niskie ceny mogą zniechęcać firmy do inwestycji oraz ograniczać wzrost dochodów konsumentów. Rząd planuje zwiększenie wsparcia fiskalnego, stymulowanie konsumpcji i stabilizację rynku nieruchomości.

Stabilizacja rynku nieruchomości, który stanowi kluczowy składnik majątku chińskich gospodarstw domowych, może pobudzić konsumpcję. Władze od 2020 roku prowadziły restrykcyjną politykę wobec stosowania dźwigni finansowej w sektorze nieruchomości, co doprowadziło do jego załamania. Dopiero pod koniec 2024 roku nastąpiła poprawa sytuacji – pisze CNBC.

Zmiana podejścia do polityki gospodarczej

Chiny zwiększają emisję specjalnych obligacji rządowych i podnoszą deficyt budżetowy do 4%, co odzwierciedla bardziej proaktywną politykę fiskalną. Pozytywnym sygnałem dla biznesu są także spotkania prezydenta Xi Jinpinga z przedsiębiorcami, co sugeruje bardziej przyjazne podejście do sektora prywatnego. Poprawa nastrojów wśród firm może przełożyć się na większe zatrudnienie i wzrost wynagrodzeń.

Rząd planuje dalsze reformy, w tym poprawę systemu płac i urlopów płatnych, co może zwiększyć wydatki konsumentów. Zmiany obejmą także rozwój tzw. ekonomii doświadczeń, łączącej turystykę, gry wideo i kulturę tradycyjną, co miało już wpływ na wzrost liczby odwiedzin historycznych miejsc.