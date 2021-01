Dziś (w poniedziałek 4 stycznia) odbędzie się w Stanach Zjednoczonych kolejnych pięć rund aukcji tzw. pasma C . Już wiadomo, że postępowanie przyniesie amerykańskiemu budżetowi wpływy przekraczające prognozy i dotychczasowe aukcje.

Licytacja zaczęła się 8 grudnia i do końca 2020 r. rozegrano w jej ramach 45 rund. Do walki o pasmo C Federalna Komisja Łączności (FCC) dopuściła 57 operatorów, w tym największych graczy jak T-Mobile, AT&T, Verizon i Dish Network. W sumie zadeklarowali 69,83 mld dol. za rezerwacje częstotliwości. Regulator rynku nie podaje na razie, ile zapłacą poszczególne firmy.