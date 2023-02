Orange Polska prognozuje na 2023 r. niski jednocyfrowy wzrost przychodów, stabilną/niski jednocyfrowy wzrost EBITDAaL oraz eCapex (ekonomiczne nakłady inwestycyjne) w przedziale 1,5-1,7 mld zł, podał operator.

"Prognozujemy niski jednocyfrowy wzrost przychodów w 2023 roku. Przewidujemy dalsze wzrosty w kluczowych usługach telekomunikacyjnych (konwergentnych, komórkowych i dostępu szerokopasmowego) na rynkach detalicznych w połączeniu z solidnymi przychodami z usług IT i integracyjnych oraz odprzedaży energii, a także utrzymanie wysokiego popytu na naszą infrastrukturę ze strony klientów hurtowych. Oczekujemy również dalszej presji na wysokomarżowe usługi schyłkowe (detaliczne i hurtowe usługi telefonii stacjonarnej)" - czytamy w komunikacie.

Cel na 2022 r. w zakresie przychodów to "niski jednocyfrowy wzrost" - realizacja: +4,7% r/r.

"Szacujemy, że w 2023 roku EBITDAaL utrzyma się na poziomie stabilnym lub wzrośnie na niskim jednocyfrowym poziomie. Podobnie jak w 2022 roku, oczekujemy, że EBITDAaL zostanie wsparta przez wzrost przychodów we wszystkich kluczowych obszarach naszej działalności oraz dalszą optymalizację kosztów. Jednak spodziewamy się, że otoczenie inflacyjne będzie negatywnie wpływać na wysokość kosztów operacyjnych, stanowiąc kluczowe wyzwanie dla wzrostu" - czytamy dalej.

Cel na 2022 r. w zakresie przychodów to "stabilna/niski jednocyfrowy wzrost" - realizacja: +3,9% r/r.

"Przewidujemy, że w 2023 roku ekonomiczne nakłady inwestycyjne (eCapex) będą się mieścić w przedziale 1,5-1,7 mld zł, przy czym należy zaznaczyć, że nie obejmują one płatności za częstotliwości. Przedział ten odzwierciedla efektywność inwestowania, ambitny plan co do zbycia nieużywanych nieruchomości oraz nasze założenie, że rozstrzygnięcie aukcji na częstotliwości 5G (pasmo C) nastąpi w drugiej połowie roku" - napisano także.

Cel na 2022 r. w zakresie eCapex: 1,7-1,9 mld zł - realizacja: 1,72 mld zł.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)