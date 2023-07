Orange Polska przewiduje przeznaczenie kwoty ok. 1,1 mld zł na inwestycje w sieć 5G w latach 2024-2026, poinformował CFO operatora Jacek Kunicki.

"W strategii .Grow wskazywaliśmy capex na 5G i modernizację osiągną największą wartość w 2023 i 2024 na poziomie 400-500 mln zł rocznie. Oczywiście, to się opóźniło razem z przesunięciem aukcji na pasmo C i przeniosło na 2024 i 2025. Mimo to podtrzymujemy capex w planie strategicznym. Jednocześnie aktywnie przygotowywaliśmy sieć na rollout 5G i modernizację i w efekcie wydatki na to od 2021 do końca 2023 sięgną blisko 700 mln zł. Szacujemy, że wydamy kolejne 1,1 mld zł przez następne 3 lata na projekt rollout 5G plus modernizacja. Największą wartość capex przewidujemy w 2024 i 2025 jako że chcemy uruchomić te usługi najszybciej jak to możliwe z właściwym zasięgiem i jakością. Z kolei w 2026 zakładamy znaczne obniżenie capex" - powiedział Kunicki podczas telekonferencji.

Pod koniec czerwca Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłosił rozpoczęcie postępowania aukcyjnego pasma na pasmo C (3400-3800 MHz) dla technologii 5G z ceną wywoławczą na poziomie 450 mln zł za jedną rezerwację. Do 8 sierpnia potrwa składanie ofert wstępnych, następnie w ciągu 21 dni potrwa I etap z oceną formalną, kolejne 24 dni to aukcje próbne i dalsze 15 dni to właściwa licytacja i ostatecznie 30 dni potrwa postępowanie rezerwacyjne. Urząd celuje w ok. 150 dni procesu, żeby z końcem listopada uruchomić realizację obowiązań aukcyjnych. Jak wskazywał UKE, zobowiązania ilościowe obejmują co najmniej 3 800 stacji bazowych w ciągu 48 miesięcy, co najmniej 400 stacji w gminach 10-20 tys. mieszkańców, co najmniej 700 stacji w gminach 20-50 tys. mieszkańców, co najmniej 300 stacji w gminach 50-80 tys. mieszkańców.

(ISBnews)