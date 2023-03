Orange Polska, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rozpocznie we wrześniu wygaszanie swojej sieci 3G. W zamian operator zapewni dostęp do 4G, podała spółka.

"Tam, gdzie wyłączane będzie 3G, oprócz sieci 4G, która dzięki refarmingowi pasm pozyskanych z wygaszanej sieci będzie stopniowo ulepszane, dostępne będą również usługi 2G oraz 5G od Orange" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Proces wygaszania sieci 3G od Orange w Polsce rozpocznie się w drugiej połowie września. W pierwszej kolejności obejmie powiaty: wieruszowski, wieluński, pajęczański oraz złotowski i częściowo pilski i wałecki. Następnie, w październiku, 3G zostanie wyłączone na pozostałym obszarze powiatów pilskiego i wałeckiego oraz w powiatach: sieradzkim, zduńskowolskim, łaskim, poddębickim, czarnkowsko-trzcianeckim, chodzieskim, obornickim i wągrowieckim. To początek działań Orange Polska, które umożliwią klientom przejście z 3G do 4G. Kolejny etap prac przewidziany jest na 2024 rok. Operator planuje, że wygaszanie 3G w całym kraju potrwa do końca 2025 r., wymieniono w informacji.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)