Jak dodaje, wszystko to po, aby rozwijać technologie, które będą mogły pomagać innym firmom w byciu innowacyjnymi oraz będą pomagać wykorzystać tę technologię na co dzień: albo do tworzenia własnych rozwiązań, albo do zwiększania wydajności u siebie.

Reklama

Microsoft stał się jedną z najbardziej aktywnych firm w środowisku open source, czyli w środowisku programistów tworzących wolne oprogramowanie, które nie jest chronione patentami i prawami autorskimi – wyjaśnia Gołębiewski. Nasi programiści dają swój wkład do tej społeczności, aby dzielić się wiedzą, umiejętnościami programowania, znajomością technologii – zaznacza.

Jak podkreśla Michał Gołębiewski, region Europy Środkowej i Wschodniej jest regionem o ogromnym potencjale. Jest tu wiele gospodarek, które się rozwijają, jest wiele młodych ludzi, którzy mają ogromną wiedzę. Istnieje tu też wiele małych i średnich przedsiębiorstw, na których opiera się choćby polska gospodarka.

CAŁA ROZMOWA W MATERIALE WIDEO