Przed nami największe wyzwanie cywilizacyjne, z jakim kiedykolwiek mieliśmy do czynienia. Czyli zmiana klimatu. Jest to wyzwanie dlatego, że jest bardzo długofalowe - ocenia Brzezińska. Firmy stawiają sobie cele, żeby osiągać zerowe emisje dwutlenku węgla do np. 2030 roku. To są bardzo długie perspektywy czasowe - dodaje.

