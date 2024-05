Ukraina wymaga nie tyle odbudowy, co modernizacji i to w dwóch obszarach. Chodzi nie tylko o modernizację materialną, ale i modernizację obszarów miękkich, zbudowania zasobów kompetencji, wiedzy, instytucji. To będzie kluczowe w procesie integracji Ukrainy z Zachodem i możemy to robić już dziś. Polska, z dużym udziałem BGK, może i powinna tu odegrać bardzo ważną rolę, ale wszyscy musimy – wzorem krajów zachodnich – zrozumieć, że udzielanie pomocy rozwojowej opłaca się nie tylko beneficjentom tej pomocy, ale długofalowo także pomagającym – mówi Bogdan Zawadewicz, dyrektor Biura Analiz Ryzyka Ekonomiczno-Geopolitycznego Banku Gospodarstwa Krajowego, w studiu Dziennika Gazety Prawnej na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.