Podczas konferencji ABSL Summit, przedstawicielka Bank of New York Mellon, Jayee Koffey przedstawiła argumenty, dzięki którym Polska jest atrakcyjnym miejscem dla międzynarodowych firm, takich jak Bank oraz przyszłość inwestycji zagranicznych w regionie. W rozmowie podkreślono trzy główne czynniki przyciągające inwestorów do Polski: wyjątkowo utalentowani ludzie, strategiczne położenie geograficzne kraju oraz innowacyjny duch.

Talent i odporność pracowników Jayee Koffey zwróciła uwagę na wysoką jakość i elastyczność polskich pracowników. W samym Wrocławiu działają uczelnie wyższe kształcące około 100 tysięcy studentów rocznie. Studenci ci są nie tylko utalentowani, ale także pracowici i zdolni do szybkiego przystosowania się do zmieniających się warunków. Polska, dzięki swojej historii i geopolitycznym wyzwaniom, wykształciła niezwykle odporną i adaptacyjną bazę talentów, co jest istotnym atutem dla inwestorów. Strategiczne położenie Polska, znajdująca się w centrum Unii Europejskiej, jest geograficznie i czasowo dogodnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy klienci znajdują się w Europie, Amerykach czy Azji. To centralne położenie czyni Polskę kluczowym punktem na mapie globalnych inwestycji. Duch innowacji BNY Mellon, z ponad 240-letnią historią i odpowiedzialnością za zarządzanie aktywami klientów na całym świecie, podkreśla znaczenie innowacji. Polska wyróżnia się na tym polu dzięki swoim osiągnięciom w technologii, finansach oraz usługach biznesowych o wartości dodanej. Duch innowacji i zdolność do adaptacji będą kluczowe dla dalszego rozwoju Polski. Współpraca z lokalnymi uniwersytetami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi W odpowiedzi na pytanie dotyczące współpracy w bardziej zaawansowanych obszarach, takich jak badania i rozwój oraz transfer technologii, Jayee Koffey podkreślił, że inwestycje zagraniczne w te dziedziny przynoszą korzyści nie tylko pracownikom poprzez podnoszenie ich kwalifikacji, ale także lokalnemu ekosystemowi innowacji. Współpraca z lokalnymi uniwersytetami, startupami i firmami fintech tworzy środowisko sprzyjające kolejnym pokoleniom innowacji. Przyszłość inwestycji zagranicznych w Polsce Omawiając przyszłe kierunki napływu inwestycji zagranicznych, Jayee Koffey wskazał na kilka kluczowych czynników. Polska wyróżnia się wyjątkową bazą talentów, co powinno być kontynuowane i wspierane przez rząd. Ponadto, Polska skorzystała na byciu częścią jednolitego rynku europejskiego, co umożliwia tworzenie skali i przyciąganie inwestorów. Unia Rynków Kapitałowych, będąca tematem dyskusji w Unii Europejskiej, ma potencjał umocnienia pozycji Polski jako dostawcy usług biznesowych o wartości dodanej.