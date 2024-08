Kryzys jako katalizator zmian

Obecny okres, określany jako „permakryzys”, wywołany serią globalnych zdarzeń, takich jak pandemia COVID-19, blokada Kanału Sueskiego, wojna w Ukrainie oraz rosnące koszty życia, stawia organizacje przed wyzwaniami, które wymagają szybkich i zdecydowanych działań. Transformacja operacyjna, polegająca na cyfryzacji procesów, wdrażaniu zaawansowanych analiz oraz sztucznej inteligencji (AI), staje się nie tylko koniecznością, ale i kluczem do przetrwania i rozwoju.

Polska jako centrum talentów i innowacji Podczas konferencji ABSL w Polsce, podkreślono, że nasz kraj jest idealnym miejscem do przeprowadzania takich transformacji. Polska dysponuje bogatym zasobem talentów, które mogą napędzać zmiany w organizacjach, zarówno lokalnych, jak i tych, które mają swoje regionalne centra tutaj. ABSL wspiera te transformacje, promując rozwój nowych usług w centrach serwisowych oraz wykorzystanie technologii i analiz w celu zwiększenia efektywności.

Rola innowatorów

Innowatorzy, określani jako „totalni reinventorzy”, to firmy, które co dwa do trzech lat dokonują pełnej rewizji swoich strategii rynkowych.

Nie boją się oni zmieniać swojego portfolio produktów, korzystać z nowoczesnych technologii oraz dostosowywać swoje modele biznesowe do nowych realiów. Badania przeprowadzone przez Accenture wskazują, że firmy te osiągają wyższe wskaźniki wzrostu dzięki ciągłemu dążeniu do innowacji i adaptacji.

Dojrzałość operacyjna jako fundament

Dojrzałość operacyjna, definiowana przez odpowiednią infrastrukturę, zarządzanie procesami oraz ciągłe doskonalenie usług, jest fundamentem skutecznej transformacji. Firmy, które osiągają wysoki poziom dojrzałości operacyjnej, są w stanie szybciej reagować na zmiany rynkowe, lepiej zarządzać danymi i podejmować trafniejsze decyzje.

Wytyczne dla transformacji

Proces transformacji, choć skomplikowany, może przynieść znaczące korzyści, jeśli będzie dobrze zarządzany. Kluczowe jest określenie tzw.

Gwiazdy Północy – wizji, do której firma dąży. Następnie, konieczne jest zidentyfikowanie komponentów niezbędnych do jej osiągnięcia, takich jak odpowiednie talenty, technologie, procesy i dane. Ważne jest również wdrożenie odpowiednich mechanizmów zarządzania i monitorowania postępów, aby móc szybko reagować na pojawiające się wyzwania.

Nie można nie doceniać roli talentów w procesie transformacji. To właśnie ludzie, posiadający odpowiednie umiejętności techniczne, procesowe i zarządcze, są w stanie nie tylko wyznaczyć kierunek, ale także skutecznie realizować postawione cele. Polska, z jej bogatym zasobem wykwalifikowanych specjalistów, jest doskonałym miejscem do realizacji takich przedsięwzięć.