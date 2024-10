- Wbrew powszechnej opinii działalność PepsiCo w Polsce nie ogranicza się do produkcji napojów. W dużej części jest to także produkcja przekąsek, do tego z polskich ziemniaków. A wszystko to ma miejsce w ramach programu Agro – powiedział Krzysztof Stańkowski, MSO Manager PepsiCo Polska, wyjaśniając przy okazji zasady działania programu. Wspomniał też o wyzwaniach dla europejskiego i polskiego rolnictwa, zwłaszcza w kontekście ograniczania śladu węglowego. Opowiedział poza tym o rolnictwie regeneratywnym, które dziś jest jednym z filarów strategii PepsiCo positive.