Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Sieć ośrodków badań klinicznych Pratia, należąca do Grupy Neuca, objęła 40% udziałów KFGN, lidera rynku ośrodków badań klinicznych w Niemczech, specjalizującego się w badaniach z zakresu bezsenności, wyrobów medycznych oraz całego spektrum badań specjalistycznych - w tym szczepień, podała Neuca. Pratia zakłada objęcie docelowo 100% udziałów w KFGN.

KFGN posiada sieć 6 dedykowanych ośrodków badań klinicznych zlokalizowanych w Hamburgu, Hanowerze, Schwerin, Berlinie, Dreźnie oraz Karslruhe. Oferuje pacjentom nowoczesną diagnostykę i leczenie, a sponsorom i firmom CRO najwyższą jakość prowadzonych projektów. Sieć została założona przez profesora Hannsa-Gerda Dammanna. Do tej pory przeprowadziła z sukcesem ponad 700 badań klinicznych, podano.

"KFGN i Pratię połączyła przede wszystkim chęć działania na rzecz rozwoju badań klinicznych na całym świecie. Współpraca z silnym partnerem na europejskim rynku badań klinicznych otwiera przed nami możliwości w zakresie wzmocnienia współpracy z dużymi międzynarodowymi firmami i zaproponowania pacjentom szerszego dostępu do nowoczesnych terapii" - powiedział wiceprezes Pratii Łukasz Bęczkowski, cytowany w komunikacie.

"Strategiczne partnerstwo i inwestycja Pratii stanowi kolejny krok dla rozwoju naszej firmy. W KFGN bezustannie pracujemy nad doskonaleniem sposobu, w jaki prowadzi się badania kliniczne. Wspólnie z Pratią dzielimy te same wartości oraz standardy odnośnie jakości i sposobu prowadzenia projektów klinicznych. Jako połączona sieć ośrodków skupimy się na rozwoju i wykorzystaniu technologii, co przyczyni się do zbudowania długotrwałych przewag konkurencyjnych oraz umożliwi dostarczanie najlepszej jakości usług dla naszych partnerów" - dodał prezes KFGN Ole Dammann.

Zgodnie z postanowieniami umowy, obecny prezes KFGN Ole Dammann pozostaje w jej strukturach z aktualną funkcją, kontynuując wspólne prace nad dalszym rozwojem firmy i umożliwiając dostęp do nowoczesnych terapii w ramach badań klinicznych jeszcze większej liczbie pacjentów. Inwestycja została zaplanowana na 3 etapy, zakładając objęcie docelowo 100% udziałów w KFGN, podkreślono.

"Wspólny rozwój z KFGN jest konsekwencją realizacji przyjętej w 2019 roku strategii obszaru badań klinicznych Grupy Neuca, która zakłada silny rozwój swoich kompetencji na rynku międzynarodowym i konsolidację rynku. To już czwarta nasza inwestycja w tym roku i druga poza granicami Polski. W kwietniu Pratia świętowała otwarcie swojego oddziału na Ukrainie, gdzie w chwili obecnej jako Pratia Ukraine z siedzibą w Charkowie rozpoczęliśmy działania w 6 szpitalach wielospecjalistycznych oraz jesteśmy w trakcie prac adaptacyjnych własnego ośrodka specjalistyczno-onkologicznego" - podkreślił prezes Pratii Tomasz Dąbrowski.

Pratia w chwili obecnej oferuje swoim klientom oraz pacjentom dostęp do ponad 26 ośrodków badań klinicznych w 3 krajach poprzez własną infrastrukturę, której główny element integracji procesów stanowić będzie cyfrowa platforma do zarządzania i prowadzenia badań klinicznych - hyggio - (inwestycja Pratia w platformę hyggio została sfinalizowana w marcu tego roku w ramach utworzenia spółki Clinscience Technologies), wskazano również.

"Rynek badań klinicznych na świecie rozwija się bardzo dynamicznie. Z roku na rok zwiększa się nie tylko świadomość lekarzy, ale przede wszystkim pacjentów na temat badań klinicznych i płynących z nich korzyści. Za ich sprawą pacjenci mają dostęp nie tylko do procedur medycznych i diagnostyki na wysokim poziomie, szerokiego zakresu badań, które są często niedostępne w specjalistycznej opiece medycznej, ale także do innowacyjnych leków i metod leczenia, nieosiągalnych w standardowym lecznictwie. To właśnie pacjent, jego komfort oraz bezpieczeństwo jest w centrum naszego zainteresowania" - podsumował Dąbrowski.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2019 r. wyniósł 29,2%.

