Minister rodziny pytana o rodzaj pomoc dla osób, które ucierpiały z powodu ulew stwierdziła, że na bieżąco wypłacane są zasiłki celowe nawet do kwoty 200 tys. zł, w przypadku strat w domostwach. Przyznała, że sytuacja jest trudna, dlatego ważne jest szybkie zabezpieczenie mieszkańców i ich wsparcie finansowe.

"Rzeczywiście sytuacja w Małopolsce jest trudna, ale tutaj dzięki działaniom wojewody, ale przede wszystkim na mocy ustawy o pomocy społecznej, są przydzielane błyskawicznie mieszkańcom zasiłki celowe na bieżące potrzeby - do 6 tys. zł. Następnie zasiłki celowe mogą być udzielone w wysokości 20 tys. zł, a nawet takie do 200 tys. (...) , a dla gospodarstw do 100 tys. zł" - powiedziała Maląg.

Przez Polskę od kilku dni przechodzą ulewy, intensywne burze, które w wielu miejscach i regionach dorowadziły do podtopień i szkód. Zerwały drogi, zniszczyły budynki domostw i gospodarcze oraz doprowadziły do odcięcia wielu wsi. Trwa szacowanie szkód. (PAP)

tor/ itm/