"WIG20 jest pod wpływem nastrojów z zagranicy i cofnięcie w USA lekko schłodziło nastroje. Dwie spółki, które dziś zaskoczyły na minus to PKN Orlen i CD Projekt. Być może słaba marża rafineryjna przekłada się na słabość Orlenu, a cofnięcie na NASDAQ wpływa na słabość CD Projekt. Widać, że średnie i małe spółki są silniejsze na ten moment od indeksu blue chipów" - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities.

"Spadek WIG20 w środowisku, gdy PLN umacnia się do USD jest dość nietypowe. Zazwyczaj umacnianie się PLN sprzyja indeksowi" - dodał.

Kozłowski wskazał, że od kilku sesji zauważalna jest niższa aktywność inwestorów.

"Były sesje gdzie obroty wynosiły ponad 1 mld zł, od kilku sesji jest to około 600-700 mln zł. Widać, że aktywność inwestorów jest mniejsza" - powiedział.

Jego zdaniem, w najbliższej przyszłości inwestorzy będą zwracali uwagę na dane makro i zachowanie rynków bazowych - S&P 500, NASDAQ i DAX.

"Pytaniem jest zachowanie banków centralnych. Interwencje były zasadne w środowisku słabych danych makro. W otoczeniu dobrych danych pytaniem jest, czy zasadne są dalsze niestandardowe działania takie, jak dodruk pieniądza czy zwiększanie sumy bilansowej" - ocenił Kozłowski.

"Póki w USA są wzrosty czy kontrolowane korekty, to może to nie wpływać na nasz rynek, ale większe spadki mogłyby zweryfikować nastawienie polskich inwestorów. Warto jednak dodać, że S&P czy NASDAQ są blisko historycznych szczytów, a w przypadku polskich indeksów jest jeszcze spora droga do maksimów" - dodał.

WIG20 spadł na zamknięciu środowej sesji o 0,71 proc. do 1.788 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,16 proc. do 3.586 pkt., a sWIG80 w górę o 0,23 proc. do 14.084 pkt.

"sWIG80 wyróżnia się na tle pozostałych indeksów. Najprawdopodobniej lokalni inwestorzy, szukając alternatyw dla oprocentowania lokat, kupują akcje. Warto przy tej okazji wspomnieć, że największy polski bank, PKO BP, zapowiedział, że będzie rezygnował z przyjmowania depozytów od klientów korporacyjnych. Widać więc, że klienci z różnych stron są zdeterminowani do szukania alternatyw inwestycyjnych" - ocenił Sobiesław Kozłowski.

Obroty na GPW wyniosły w środę około 730 mln zł, z czego około 530 mln zł przypada na spółki z WIG20.

Niemiecki DAX poszedł w środę w dół o 1 proc., a S&P 500 rośnie o godz. 17.50 o ok. 0,1 proc.

W środę czternaście z dwudziestu największych spółek odnotowało spadki. Największą przeceną dotknięte zostały akcje PKN Orlen (-2,5 proc.), mBanku (-2,1 proc.) i Dino Polska (-2 proc.).

Bloomberg podał w środę, że analityk Goldman Sachs Geydar Mamedov obniżył rekomendację dla PKN Orlen do "sprzedaj" z "neutralnie", wyznaczając cenę docelową akcji płockiej spółki na 55 zł.

mBank podał we wtorek po sesji, że rezerwa na ryzyko prawne związane z klauzulami waloryzacyjnymi w umowach kredytów hipotecznych i mieszkaniowych indeksowanych kursem CHF, utworzona w drugim kwartale, wynosi 189 mln zł.

Wśród spółek z WIG20, które zakończyły sesję na plusie, największe wzrosty odnotował Tauron (+2,4 proc.). Jak podał Bloomberg, analityk Erste Group Marcin Górnik podniósł rekomendację dla Tauronu do "kupuj" z "neutralnie", wyznaczając cenę docelową akcji spółki na 3,11 zł.

W indeksie mWIG40 mocne wzrosty odnotował Mercator (+5,6 proc.), Kęty (+4 proc.) i Amica (+3,5 proc.). Kurs Mercatora rósł szóstą sesję z rzędu.

O 3 proc. wzrosły notowania Getin Holdingu, a o 0,2 proc. Idea Banku. Getin podał w trakcie sesji, że otrzymał dwie niewiążące oferty kupna akcji spółki zależnej Idea Bank Białoruś i zdecydował o przystąpieniu do działań mających na celu potencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych akcji spółki. Przed tą informacją kurs Getin Holdingu spadał o 2,5 proc., a Idea Banku o 5,2 proc.

Na przeciwnym biegunie w indeksie mWIG40 znajdują się akcje GTC i Bogdanki - oba kursy spadły o ok. 2 proc.

Wśród małych spółek największy wzrost zanotowało Forte. Spółka kontynuuje zwyżki - we wtorek akcje poszły w górę o 10 proc., a w środę o kolejne 12,5 proc. przy obrotach na poziomie prawie 3,7 mln zł.

Pozytywnie w indeksie sWIG80 wyróżniają się także Lentex (+9,2 proc.), Boombit (+7 proc.), PEP (+6,2 proc.), Asbis (+4,4 proc.) i Tim (+4,1 proc.). (PAP Biznes)

