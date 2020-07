"Dalej realizujemy Tarczę dla dużych firm. To jest kolejne 25 mld zł, które będzie do nich sukcesywnie trafiać, pewnie już od sierpnia i w kolejnych miesiącach" - mówił na antenie TOK FM wiceprezes PFR.

Marczuk przypomniał, że wypłaty dla małych i średnich firm osiągnęły poziom blisko 60 mld zł. Dodał, że w części dla MŚP nabór wniosków kończy się w piątek 31 lipca.

Jego zdaniem z Tarczy Finansowej dla małych i średnich firm może skorzystać ostatecznie około 350 tys. przedsiębiorstw.

Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników to program pomocowy w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej o wartości 100 mld zł, co stanowi 4,5 proc. PKB. Wsparcie przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw wynosi 25 mld zł, dla małych i średnich firm - 50 mld zł, a pozostałe 25 mld zł ma trafić do dużych firm.(PAP)

pif/ amac/