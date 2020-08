GetBack – „bohater” afery, w której straty poszkodowanych są liczone w miliardach złotych, coraz aktywniej stara się odzyskiwać pieniądze. Kilka dni temu w ramach pozwu cywilnego przeciwko Altus TFI komornik zajął prawie 135 mln zł na rachunkach TFI i 12 funduszy inwestycyjnych na poczet zabezpieczenia roszczeń wrocławskiej spółki. Teraz windykator zamierza przycisnąć swojego audytora – firmę Deloitte.

Bez ugody

W DGP jako pierwsi opisywaliśmy, że pod koniec ubiegłego roku do Sądu Rejonowego w Warszawie wpłynął wniosek z wezwaniem audytora do próby ugodowej i wypłaty prawie 307 mln zł odszkodowania. Zdaniem GetBacku biegły rewident nie wywiązał się ze swoich obowiązków, jeśli chodzi o badanie sprawo zdań finansowych spółki. We wtorek odbyło się w tej sprawie posiedzenie pojednawcze sądu. Było ekspresowe i trwało w sumie dwie minuty.

Treść całego artykułu można przeczytać w dzisiejszym wydaniu DGP.