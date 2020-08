Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) będzie rekomendował wypłatę 2,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok wobec 2,4 zł na dywidendy na akcję z zysku za 2019 r., poinformował prezes Marek Dietl.

"Zarząd będzie rekomendował 2,5 zł na akcję niezależnie czy będzie dobrze, czy nieco gorzej w naszym biznesie" - powiedział Dietl podczas telekonferencji. Zastrzegł, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmują akcjonariusze.

Jak wskazał Dietl, polityka spółki zakłada stabilny, rosnący poziom dywidendy.

"Zaletą ma być właśnie to, że jest stabilna i rosnąca, co oznacza, że jest przewidywalna przy naszym bardzo nieprzewidywalnym biznesie. Dzisiaj jest dobrze w naszym biznesie, ale jutro może być trochę gorzej" - dodał prezes.

W czerwcu akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 100 732 800 zł z zysku za 2019 r., co oznaczało wypłatę w wysokości 2,4 zł na akcję. W ubiegłym roku akcjonariusze GPW zdecydowali o wypłacie 3,18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)