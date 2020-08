Warszawa, 31.08.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) zaoferuje we wrześniu 2020 r. obligacje skarbowe na dwóch przetargach zamiany, podał resort. We wrześniu nie są natomiast planowane przetargi sprzedaży obligacji skarbowych i bonów skarbowych.

Na obu przetargach - 3 i 17 września - zostaną zaoferowane papiery serii: OK0423 / PS0425 / WZ0525 / WZ1129 / DS1030 możliwe inne obligacje typu WS albo IZ, podano w komunikacie.

Odkupywane będą obligacje serii: DS1020, WZ0121, PS0421,OK0521, PS0721.

"Na koniec sierpnia rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 125 mld zł. Stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych wynikających z przyjętej przez Radę Ministrów nowelizacji tegorocznego budżetu wynosi ok. 97%. We wrześniu planowane są dwa przetargi zamiany. Drugi przetarg planowany jest na 17 września, czyli tydzień wcześniej w stosunku do terminu z rocznego kalendarza przetargów. Zmiana wynika z potencjalnego terminu decyzji kredytowej agencji Fitch, przypadającego na 25 września. W lipcu zadłużenie w skarbowych papierach wartościowych na rynku krajowym wzrosło o 2,6 mld zł. Zaangażowanie banków krajowych (w tym NBP) zwiększyło się o 3,2 mld zł, a krajowych inwestorów pozabankowych zmniejszało się o 0,7 mld zł przy niemal niezmienionym zaangażowaniu inwestorów zagranicznych" - skomentował wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w osobnym komunikacie.

(ISBnews)