Warszawa, 07.10.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pozyskał dla Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łącznie ok. 85 mld zł, podała instytucja. Bank sprzedał dziś obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o łącznej wartości nominalnej 3,3 mld zł.

"Łączna wartość nominalna sprzedanych na dzisiejszej aukcji obligacji FPC0725 wyniosła 3,3 mld zł, uwzględniając sprzedaż dodatkową. Jak wcześniej informowaliśmy, był to ostatni przetarg tej serii obligacji. We wszystkich dotychczasowych emisjach banku na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, BGK pozyskał dla Funduszu kwotę ok. 85 mld zł. Należy podkreślić, że dysponentem środków gromadzonych w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jest Prezes Rady Ministrów, a zebrane pieniądze służą do walki ze skutkami pandemii koronawirusa" - powiedział dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Organizacji Finansowania BGK Robert Zima, cytowany w komunikacie.

Bank sprzedał dziś 5-letnie obligacje serii FPC0725 o wartości nominalnej 2 805,8 mln zł wobec oferty wynoszącej 1 000 - 2 750 mln zł. Popyt na obligacje wyniósł 9 403,61 mln zł. Cena minimalna sprzedanych obligacji wyniosła 1 010,21 zł, a rentowność: 1,028%. W ramach sprzedaży dodatkowej sprzedał dziś również obligacje serii FPC0725 o wartości nominalnej 503 mln zł.

Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP).

Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, podano także.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

(ISBnews)