Znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej i chcesz wziąć pożyczkę, ale masz trudności z uzyskaniem pozytywnej decyzji od banku? Niska zdolność kredytowa, dawne trudności z regularnym spłacaniem albo wpis do rejestru dłużników to najczęstsze powody odmowy udzielenia pożyczki. Rozwiązaniem jest wzięcie kredytu z żyrantem. Zastanawiasz się, co to w praktyce oznacza? Dowiedz się więcej.

Masz problemy finansowe? Potrzebujesz pieniędzy na zakup auta, remont, a może wyjazd? Wygodnym rozwiązaniem jest pożyczka internetowa. Wystarczy kilka minut, aby pieniądze znalazły się na Twoim koncie. Jednak wzięcie szybkiego kredytu jest możliwe tylko przy odpowiedniej zdolności kredytowej. Jeśli spotkałeś się z odmową banku, rozważ wzięcie pożyczki z żyrantem. Sprawdź! Kto to jest żyrant? Poręczyciel, inaczej żyrant, to osoba, która deklaruje się wziąć odpowiedzialność za spłatę pożyczki w momencie, gdy pożyczkobiorca z różnych powodów nie będzie mógł wywiązać się ze swojego zobowiązania. Żyrantem może zostać każdy – członek najbliższej rodziny, przyjaciel lub współpracownik. Nie jest to w żaden sposób ograniczone. Są jednak inne wymogi, które należy spełnić. Poręczyciel musi: mieć ukończone 18. lat i zdolność do czynności prawnych,

być wolny od zadłużeń, a jego osoba nie może figurować w bazach danych dłużników,

wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową, czyli mieć stały dochód, który pozwoli na spłatę zadłużenia. Wzięcie pożyczki z żyrantem wymaga skompletowania dużej ilości dokumentów, dlatego warto najpierw skontaktować się z pożyczkodawcą w celu ustalenia warunków umowy. Reklama Dla kogo jest przeznaczona pożyczka z żyrantem? Kiedy nie masz długów, zarabiasz wystarczająco dużo pieniędzy i nie masz dodatkowych zobowiązań, wzięcie pożyczki jest bardzo proste. Oferta z żyrantem została stworzona dla Ciebie, jeśli: jesteś zadłużony u innych pożyczkodawców,

masz zbyt niskie dochody,

figurujesz na listach dłużników,

masz duże zobowiązania finansowe lub członków rodziny na utrzymaniu. Dzięki pomocy poręczyciela zwiększają się Twoja wiarygodność oraz zdolność kredytowa. W efekcie otrzymasz pożyczkę na atrakcyjnych warunkach w wybranej przez Ciebie wysokości. Kiedy pożyczka z żyrantem jest korzystna? Pożyczka z żyrantem sprawdzi się wtedy, kiedy chcesz negocjować z bankiem warunki umowy. Dzięki wsparciu poręczyciela obniżysz wysokość prowizji lub ustalisz korzystniejsze sposoby spłaty zobowiązania. Sięgnij po tę formę kredytowania, jeśli się nie spieszysz. Popularne instytucje finansowe nie udzielają pożyczek z poręczycielem przez internet. Aby skorzystać z tej opcji, konieczna jest wizyta w placówce lub osobisty kontakt telefoniczny z pożyczkodawcą. Sprawdzanie wniosku, zgromadzenie potrzebnych dokumentów, weryfikacja zdolności kredytowej Twojej oraz żyranta i wydanie decyzji może długo potrwać. Jeśli nie możesz czekać, rozważ skorzystanie z innych form finansowania. Co zamiast pożyczki z żyrantem? Coraz trudniej jest znaleźć osobę, która zechce zostać poręczycielem pożyczki. Ludzie są ostrożni i często unikają takich zobowiązań. Jeśli nie możesz znaleźć kandydata na żyranta, rozważ inne sposoby na wzięcie pożyczki, np.: bez sprawdzania BIK – na https://lowcachwilowek.pl znajdziesz wiele ofert, które są dostępne bez sprawdzania baz dłużników,

tzw. darmowej chwilówki – RRSO w tym przypadku wynosi 0%. Oznacza to, że spłacasz tylko tyle, ile pożyczyłeś. Do wzięcia takiej pożyczki bardzo często wymagane jest tylko oświadczenie klienta o osiąganych dochodach,

pod zastaw wartościowego przedmiotu np. samochodu lub biżuterii – bez potwierdzania dochodów, sprawdzana baz danych. Zabezpieczeniem pożyczki jest przedmiot wzięty pod zastaw,

od rodziny lub znajomych – to jedna z najtańszych form finansowania. Warto jednak zawrzeć umowę na piśmie, aby uniknąć pogorszenia się wzajemnych relacji. Nawet w trudnej sytuacji finansowej jest możliwe uzyskanie odpowiedniego wsparcia. Wzięcie pożyczki z żyrantem to bezpieczna opcja, która umożliwia zawarcie umowy na korzystnych warunkach. Zadbaj o to, żeby regularnie spłacać swoje zobowiązanie, aby nie obciążyć kosztami swojego poręczyciela.