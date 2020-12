Warszawa, 22.12.2020 (ISBnews) - Zarząd mBanku zdecydował o powołaniu spółki, która będzie prowadziła towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI), podał bank. Będzie to uzupełnienie dla istniejącego supermarketu funduszy inwestycyjnych.

"Posiadanie własnego TFI pozwala na szybszą reakcję na potrzeby klientów. Szczególnie w obecnej, szybko zmieniającej się rzeczywistości. Prowadząc własne towarzystwo funduszy będziemy też mogli lepiej dopasować ofertę do standardów ESG (E - środowisko, S - odpowiedzialność społeczna, G - ład korporacyjny), których wypełnianie jest dla nas kluczowe" - powiedział chief investment officer bankowości prywatnej mBanku Bartosz Pawłowski, cytowany w komunikacie.

Decyzja o utworzeniu celowej spółki jest pierwszym krokiem do utworzenia TFI.

Jak podkreślono, mBank utrzyma otwartą architekturę sprzedaży w supermarkecie funduszy inwestycyjnych, w którym można nabyć jednostki ponad 250 funduszy. Własne TFI będzie uzupełnieniem tej oferty.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

(ISBnews)