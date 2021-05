Nowelizacja zakłada wprowadzenie zasady składania pism i dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz dostęp do akt postępowania obsługującego postępowanie sądowe (przez Internet). Akta postępowania mają być prowadzone przez doradcę restrukturyzacyjnego wyłącznie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Nowelizacja zakłada także rozszerzenie zakresu ujawnianych informacji w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (chodzi o zwiększenie transparentności tych postępowań).

Przewidziano także uatrakcyjnienie szybszej sprzedaży majątku upadłego w trybie przygotowanej likwidacji (tzw. "pre-pack") - poprzez rozszerzenie form wnoszonego wadium w tej procedurze. Rozwiązanie to ma zwiększyć liczbę dostępnych dla dłużnika opcji szybkiego wyjścia ze stanu niewypłacalności.

Ponadto, nowela przenosi do postępowania restrukturyzacyjnego rozwiązania prawne, przyjęte w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu. Celem tego rozwiązania ma być szybsze i efektywniejsze zawarcie układu przez dłużnika z wierzycielami, z jednoczesnym zapewnieniem ochrony słusznych praw wierzycieli.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie co do zasady 1 grudnia 2021 r. Wydłużenie vacatio legis ma pozwolić interesariuszom na kompleksowe przygotowanie się do wdrożenia systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

Do 30 listopada 2021 r. wydłużono też możliwość obwieszczania o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu dot. oprocentowania kredytów bankowych udzielanych ze względu na COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z COVID-19.