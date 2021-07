Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu zarzuca bankowi BPH działania niezgodne z prawem i nękanie kredytobiorców, którzy znajdują się w nim w sporze sądowym.

Reklama

Z zarzutami tymi nie zgadza się bank BPH, który w oświadczeniu przesłanym PAP poinformował, że wszelkie podejmowane przez bank działania wobec klientów niewywiązujących się z obowiązku terminowej spłaty rat kredytu prowadzone są zgodnie z przepisami. BPH poinformował również w oświadczeniu, iż część procesów windykacyjnych bank realizuje, korzystając z usług podmiotów zewnętrznych.

Arkadiusz Szcześniak ze Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu podkreślił w przekazanej PAP odpowiedzi na oświadczenie banku, że "publiczna lista usługodawców banku BPH nie oznacza zrzucenia odpowiedzialności z banku za działania podejmowane przez te firmy".

Jego zdaniem, to zlecający ma obowiązek zapewnić kontakt ze swoimi klientami zgodny z prawem. "Nie jest też rolą banku ocenianie czy klient ma zadłużenie czy nie - jeżeli sprawa jest w sądzie. O tym zdecyduje sąd wydając wyrok" - wskazał prezes SBB.

"Szereg nieprawidłowości, które mamy dobrze udokumentowane, powinien być dla banku jasnym sygnałem do weryfikacji stosowanych praktyk. Żadne groźby o możliwych krokach prawnych ze strony banku nie zmienią tego, że działając zgodnie z polskim prawa takie praktyki mamy prawo piętnować i zgłaszać do stosowanych organów" - podkreślił Szcześniak.

Dodał, że Stowarzyszenie ma zamiar opisać te praktyki także w sądzie, co miało okazję uczynić wobec jednego z banków zarzucających organizacji przedstawianie nieprawdy. "Bank dwukrotnie przegrał te sprawy" - stwierdził Szcześniak.

Według Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, kredytobiorcy banku BPH, którzy znajdują się z nim w sporze sądowym, a także ich rodziny są nękani powtarzającymi się telefonami wzywającymi do spłaty należności, nawet jeśli są one spłacane zgodnie z umową. Stowarzyszenie zarzuca windykatorom naruszenie przepisów, m.in. o tajemnicy bankowej, ochronie danych osobowych i ochronie konsumenta. Złożyło też wnioski w tej sprawie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Danych Osobowych o sprawdzenie zgodności z przepisami działań banku BPH, a także przekazało w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Bank BPH jest częścią Grupy General Electric. W 2016 r. dokonał się podział Banku BPH, który od tego momentu obsługuje wyłącznie klientów indywidualnych spłacających kredyty hipoteczne.