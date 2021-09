Reklama

Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt pakietu podatkowego "Polskiego Ładu", zakładającego m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, wprowadzenie drugiego progu podatkowego na poziomie 120 tys. zł i zmianę dot. składek zdrowotnych do sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu poparło 179 posłów, 228 było przeciwnych, a 36 wstrzymało się od głosu.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada także zniesienie limitu przychodów w wejściu w tzw. estoński CIT i dopuszczenia do niego spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych oraz wydłużenie czasu na rozliczanie ulg.

Według projektu, składka zdrowotna ma być płacona liniowo od dochodu, bez możliwości odliczania od podatku. Dla osób rozliczających się według skali podatkowej ma wynosić 9% bez możliwości odliczenia od dochodu. Inna natomiast ma być wysokość składki dla firm rozliczających się w sposób uproszczony, czyli tych, które wybiorą podatek liniowy 19%, ryczałt lub kartę podatkową.

Wysokość składki zdrowotnej od "liniowców" od 2022 r. wynosić ma 4,9%.

Dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej ma wynieść 60% przeciętnego wynagrodzenia, dla przychodów do 300 tys. zł 100% przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyższych 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Składka zdrowotna ma zmniejszyć się również dla osób rozliczających się kartą podatkową. Podstawą obliczenia 9% składki będzie nie wysokość średniego wynagrodzenia, a wysokość minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że u podatników na karcie podatkowej składka zdrowotna będą niższe prawie o połowę.

Projekt ujednolica także terminy rozliczenia składek zdrowotnych i społecznych. Dotychczas były one płacone przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe do 5. dnia, przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników do 10. dnia, a przez przedsiębiorców którzy zatrudniają pracowników do 15. dnia kolejnego miesiąca. Według projektu, ma to być 20. dzień.

Doprecyzowano warunki, na podstawie których można będzie skorzystać z ulgi na powrót. Dotyczyć ma przede wszystkim osób, które mają polskie obywatelstwo, Kartę Polaka i przez ostatnie trzy lata nie posiadały rezydencji podatkowej w Polsce. Fakt zamieszkiwania poza Polską będzie mógł zostać potwierdzony certyfikatem rezydencji, ale też np. zaświadczeniami wydawanymi przez administracje innych państw oraz dokumentami dotyczącymi pracy czy zameldowania za granicą.

Planowana nowelizacja wprowadza też kilkanaście zmian dotyczących nowych rozwiązań dla biznesu, w tym ulg podatkowych. Okres rozliczenia ulg na ekspansję i ulgi na zabytki przedłużony zostanie z 5 do 6 lat, ulgi na terminal z 4 do 6, a ulgi na prototyp z 2 do 6.

Projekt pakietu podatkowego zakłada także zniesienie limitu przychodów (100 mln zł) i dopuszczenie do estońskiego CIT także spółdzielni, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Zniesione ma zostać opodatkowanie na wejściu i na wyjściu.

Planowane jest także wprowadzenie podatku od wielkich koncernów, wzorowanego na rozwiązaniach, które sprawdziły się m. in. w USA, w Kanadzie, w Austrii i we Włoszech. Regulacja dotyczyć ma spółek kapitałowych, których udział dochodów w przychodach wynosić będzie mniej niż 1%. Dotyczyć będzie tylko dochodów i przychodów z działalności operacyjnej. Wynosić ma 0,4% osiąganych przez firmy przychodów plus 10% nadmiarowych płatności biernych.

Autopoprawka rządu zakłada zaś, że od podatku od wielkich korporacji o podmioty o specyficznym profilu działalności, których niski poziom dochodowości wynika z uwarunkowań, np. w dziedzinie transportu, energii czy kopalin.

Projekt zakłada, że podatkiem nie będą objęte firmy, które ponoszą realne wydatki inwestycyjne. Od podatku minimalnego będzie odliczany zapłacony w Polsce CIT.

(ISBnews)