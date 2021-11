Mechanizm ma zostać zastąpiony przez system monitorowania, w ramach którego producenci szczepionek nie będą już musieli uzyskiwać zezwolenia na eksport.

"UE przoduje w światowych wysiłkach na rzecz szczepień. Wyeksportowaliśmy ponad połowę naszej produkcji szczepionek oraz wspieraliśmy i finansowaliśmy inicjatywy, takie jak COVAX, które pomagają zapewnić dostęp do szczepionek w najbardziej potrzebujących częściach świata. Mając na uwadze nasze globalne obowiązki, cieszę się, że teraz zastąpimy nasz obecny system autoryzacji nowym mechanizmem monitorowania, aby uzyskać precyzyjne dane o naszym eksporcie. Nadal mamy dużo pracy do wykonania w dążeniu do zaszczepienia świata, dlatego podwoimy nasze wysiłki na wszystkich frontach na nadchodzącym spotkaniu ministerialnym WTO, aby zapewnić holistyczną globalną odpowiedź na pandemię" - oświadczył wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)

