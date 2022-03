14. emerytura ma być wypłacana co roku - do takiej informacji dotarł "Super Express". To oznaczałoby, że seniorzy - oprócz zwaloryzowanych świadczeń - co roku dostawaliby dwie dodatkowe emerytury: trzynastkę na wiosnę i czternastkę jesienią - dodano.

Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie emerytalne, które rząd wprowadził w 2021 r. Wówczas czternastka miała być tylko jednorazowym dodatkiem dla emerytów. W tym roku rząd nieoczekiwanie ogłosił kontynuację wypłat 14. emerytur - pisze piątkowy "SE". Reklama "Portfele seniorów kurczą się z powodu drożyzny i gospodarczych skutków wojny w Ukrainie. A jak wiadomo, inflacja najmocniej uderza w najuboższych, czyli emerytów. Dlatego szczególnie dla niech potrzebne jest wsparcie w postaci 14. emerytury wypłacanej co roku" - wyjaśnia gazecie rządowe źródło.