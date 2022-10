Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim zarząd – prócz prezesa – tworzy od sześciu do ośmiu osób, w tym dwóch wiceprezesów. Przez kilka dni w zarządzie były dwa wakaty. Powód: koniec kadencji Pawła Szałamachy. Został on powołany do zarządu NBP 6 października 2016 r. Oznacza to, że jego sześcioletnia kadencja 6 października dobiegła końca.

„Biuro prasowe NBP informuje, że Prezydent Andrzej Duda z dniem 12 października 2022 r. powołał Pana Pawła Szałamachę na drugą kadencję członka Zarządu NBP” – podał bank centralny na swojej stronie internetowej. Wskazuje to, że przez kilka dni Szałamacha formalnie nie pełnił funkcji członka zarządu. Reklama Nowy-stary członek zarządu NBP w ubiegłym tygodniu brał udział w waszyngtońskich spotkaniach Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Grupy Banku Światowego (jest widoczny obok minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej na poniższym zdjęciu z 13 października). Reklama https://twitter.com/MF_GOV_PL/status/1580577439016972289 Szałamacha był wiceministrem finansów w rządzie PiS Szałamacha, wiceminister skarbu za czasów pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości, a po wyborach w 2015 r. minister finansów, był jednym z pierwszych członków zarządu NBP powołanych na wniosek obecnego szefa banku centralnego. Wszedł do zarządu mniej niż cztery miesiące po objęciu funkcji przez Adama Glapińskiego. Ostatnio nadzorował trzy departamenty – więcej niż Adam Lipiński, bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, który w ubiegłym roku został wiceprezesem NBP. Ostatnio do obowiązków Szałamachy należało nadzorowanie departamentów: emisyjno-skarbcowego, odpowiedzialnego za zarządzanie gotówką, zarządzania ryzykiem finansowym oraz stabilności finansowej, monitorującego sytuację na rynku bankowym, ubezpieczeniowym, itd. Serwis Business Insider pisał niedawno, że mandat Szałamachy ma być przedłużony, ale po 6 października nie było w tej sprawie także żadnego oficjalnego komunikatu Kancelarii Prezydenta (prezydent powołuje członka zarządu NBP na wniosek prezesa tej instytucji). Tak wygląda obecnie zarząd NBP (daty powołania członków na obecną kadencję): Piotr Pogonowski, 1 marca 2020

Marta Kightley, pierwszy zastępca prezesa, 20 marca 2020

Adam Lipiński, wiceprezes, 4 listopada 2020

Marta Gajęcka, 1 stycznia 2021

Adam Glapiński, prezes, 22 czerwca 2022

Rafał Sura, 28 lipca 2022

Paweł Mucha, 1 września 2022

Paweł Szałamacha, 12 października 2022